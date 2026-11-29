केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन के भीतर मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं. अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा भी केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के समर्थन में जा सकती है. सूत्रों के अनुसार, पार्टी राज्य के हितों और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए अपने रुख पर विचार कर रही है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है. पार्टी ने शनिवार को कहा कि विधेयक के प्रावधानों और उसके झारखंड पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद एक-दो दिन में अपना आधिकारिक रुख घोषित किया जाएगा. हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अंततः सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है.

झारखंड में सीटें बढ़ने की उम्मीद

वर्तमान में झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें से पांच सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. केंद्र के प्रस्तावित फार्मूले के तहत यदि सीटों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होती है तो राज्य को 21 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद है कि इसके साथ एसटी के ल‍िए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे आदिवासी राजनीति को मजबूत प्रतिनिधित्व मिलेगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कुल छह सांसद हैं. इनमें तीन लोकसभा और तीन राज्यसभा सदस्य शामिल हैं.

हेमंत सोरेन ने बुलाई सांसदों की बैठक

शनिवार को झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके आधिकारिक आवास पर जेएमएम सांसदों की बैठक हुई. बैठक में यह समीक्षा की गई कि प्रस्तावित विधेयक झारखंड के हितों, संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व और आदिवासी आरक्षित सीटों पर किस तरह असर डाल सकता है. राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि पार्टी को विधेयक की प्रतियां शुक्रवार रात ही मिली थीं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को विधेयक का गहन अध्ययन करने और विशेषज्ञों की राय लेने का निर्देश दिया है.

महुआ माजी ने कहा, "हमें शुक्रवार रात विधेयकों की प्रतियां मिलीं. मुख्यमंत्री ने सांसदों से कहा है कि वे यह देखें कि ये प्रस्ताव झारखंड के लिए कितने लाभकारी हैं. विशेषज्ञों की राय लेने के बाद एक-दो दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा." बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और बैद्यनाथ राम के अलावा लोकसभा सांसद विजय हांसदा, जोबा मांझी और नलिन सोरेन मौजूद रहे.

कांग्रेस की बढ़ी चिंता

झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित समर्थन की खबर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गुट ने भी परिसीमन के समर्थन का संकेत दिया था. विपक्षी एकता बनाए रखने की कोशिश कर रही कांग्रेस के सामने अब सहयोगी दलों को एकजुट रखने की चुनौती और बढ़ गई है.

डीएमके को मनाने चेन्नई पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज

परिसीमन मुद्दे पर विपक्षी खेमे में एकजुटता बनाए रखने के प्रयासों के तहत कांग्रेस नेतृत्व रविवार को चेन्नई पहुंचा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन शामिल हैं.

कांग्रेस नेता डीएमके प्रमुख एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात कर उनके रुख पर चर्चा करेंगे. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल मुंबई जाकर एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से भी मिलने वाला है. लोकसभा में सोमवार को विधेयक पेश होने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है.

डीएमके का रुख बना कांग्रेस के लिए नई चुनौती

22 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों वाली डीएमके ने शनिवार को परिसीमन विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी थी. यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि अतीत में पार्टी परिसीमन का विरोध करती रही है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन स्वयं इसके खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं. डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि पार्टी प्रमुख द्वारा घोषित रुख की जानकारी पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को दे दी गई है. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन के नेता स्टालिन से मुलाकात करने के लिए चेन्नई पहुंचे हैं.

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