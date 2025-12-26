दिल्ली NCR में कब पड़ेगी कड़ाके वाली ठंड, कोहरा भी कम, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश के आसार

Weather News Hindi: दिल्ली में मौसम फिर अंगड़ाई लेने वाला है, फिलहाल ज्यादा कोहरा तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में नहीं दिख रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक जा सकता है. ऐसे में ठंड का अहसास बढ़ सकता है. ऐसे में नए साल तक ज्यादा कोहरा नहीं पड़ने का अनुमान है. लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी है. यूपी में कानपुर, मेरठ, बाराबंकी, बहराइच, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, बलिया, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, वाराणसी, शाहजहांपुर में घने कोहरे की चेतावनी है.

यूपी और बिहार कोहरा पड़ने का अनुमान

यूपी में बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में बेहद घना कोहरा पड़ने का अनुमान है. इन जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है. जबकि मुरादाबाद, रामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली और कौशांबी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Fog Alert in UP

अगले हफ्ते भी यूपी, हरियाणा में कोहरा

बिहार में 26 दिसंबर, असम और मेघायल में 27 दिसंबर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में में 29 दिसंबर को कोहरा होने का अनुमान है. पंजाब में 30 की रात को घना से बहुत घना कोहरा होने की संभावना है. पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी कोहरे की चेतावनी है. बंगाल में 27 दिसंबर को घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.

कोल्ड डे अलर्ट

बिहार में 25 से 28 दिसंबर तक शीत दिवस का अलर्ट है. वहीं उत्तराखंड में 25 से 27 दिसंबर तक कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 25 और 26 दिसंबर को कोल्ड डे यानी भयंकर सर्दी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. झारखंड के कुछ हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 26 से 28 दिसंबर औऱ पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 से 30 दिसंबर तक शीत लहर की चेतावनी है.

Fog Alert Prayagraj

यूपी-उत्तराखंड में बढ़ेगी ठंड

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 27 से 31 दिसंबर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 26, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है. उत्तराखंड, कश्मीर के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने के आसार हैं. पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ , उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है.