VIDEO: बिना किसी हारनेस के सरसराते हुए पहाड़ों पर चढ़ी महिला, देख लोग बोले- ये तो स्पाइडर वुमन है

Pahadi woman effortlessly climb steep mountain: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पहाड़ी महिला बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खड़ी चट्टान पर सहजता से चढ़ती नजर आ रही है. वीडियो में सलवार-कमीज पहने यह महिला बिना किसी डर के चट्टान पर चढ़ रही है, जिसे देखकर लोग उसे 'स्पाइडर वुमन' कह रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला खतरनाक और ऊबड़-खाबड़ चट्टानों वाले पहाड़ पर चढ़ाई करती दिख रही है. देखा जा सकता है कि, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है, वहां यह महिला अकेले ही बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के पूरे आत्मविश्वास के साथ पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है.

यहां देखें वीडियो

Meet Pooja, an Instagram influencer from Himachal! Look how easily she climbs a steep slope without any equipment. This isn't just about her — it shows how strong women in India are, especially those from pahadi and rural areas. pic.twitter.com/wEVLcXyBJ6