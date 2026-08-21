विज्ञापन
विशेष लिंक

GTA 6 के लिए अमेरिकी सेना का ऑफर, वीडियो गेम खेलने के लिए सैनिकों को मिलेगी 4 दिन की छ्ट्टी!

GTA VI New Video Game: ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' के फैंस पिछले 13 साल ने इस वीडियो गेम के नए वर्जन, GTA 6 का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली यह गेम नवंबर में लॉन्च होने जा रहा है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
GTA 6 के लिए अमेरिकी सेना का ऑफर, वीडियो गेम खेलने के लिए सैनिकों को मिलेगी 4 दिन की छ्ट्टी!
GTA 6 के लिए अमेरिकी सेना का ऑफर (Photo- AFP)
  • अमेरिकी सेना ने सैनिकों को GTA 6 के लॉन्च के अवसर पर चार दिन की छुट्टी देने का स्पेशल ऑफर पेश किया है
  • यह छुट्टी उन सैनिकों को दी जाएगी जो अगस्त से नवंबर के बीच दोबारा सेना में भर्ती होकर सेवा का वादा करेंगे
  • GTA गेम सीरीज की शुरुआत 1997 में हुई थी और GTA 6 इस साल नवंबर में लॉन्च होगा
सैनिकों को दोबारा भर्ती होने के लिए कितने साल का करार करना होगा?

अमेरिकी सेना ईरान के साथ जंग में उलझी हुई है और उसे लगातार सैनिकों की जरूरत है. ऐसे में वह बड़ा दिलचस्प ऑफर लेकर आई है. वह अपने सैनिकों को फेमस वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' यानी GTA के नए वर्जन GTA 6 के लिए 4 दिन की छुट्टी देने की तैयारी में है. फैंस के लंबे इंतजार के बाद यह GTA 6 इस साल नवंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है. ऐसे में अमेरिकी सेना इसकी बदौलत सैनिकों को अपने साथ लंबे समय के लिए जोड़ना चाहती है. अमेरिकी सैनिकों के गेम खेलने के लिए 4 दिन की छुट्टी मिलेगी लेकिन बदले में एक शर्त पूरी करनी होगी. 

छुट्टी लो और गेम खेलो

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना की एक बटालियन के कमांडर ने सैनिकों को एक खास ऑफर दिया है. जो सैनिक सेना में कुछ और साल सेवा करने के लिए दोबारा भर्ती होंगे, उन्हें 19 नवंबर को लॉन्च होने वाले इस वीडियो गेम के लिए 4 दिन की छुट्टी मिलेगी. अमेरिकी सैन्य न्यूज वेबसाइट टास्क एंड पर्पस की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में तैनात 9वीं ब्रिगेड इंजीनियर बटालियन के जो सैनिक 1 अगस्त से 14 नवंबर के बीच दोबारा सेना में भर्ती होंगे, उन्हें यह “स्पेशल 4-डे पास” मिलेगा.

यह जानकारी यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रयान हॉजसन के एक मेमो में दी गई है. बता दें कि GTA VI को पिछले 6 साल से बनाया जा रहा है. इसे बनाने में 2 अरब डॉलर तक खर्च होने की बात सामने आई है. यानी भारतीय करेंसी में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए.

‘GTA' गेम सीरीज की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब इसका पहला 2D गेम आया था. इसके बाद से इस सीरीज के फैंस नए गेम का इंतजार करते रहे हैं. लेकिन इस बार का इंतजार इतना लंबा हो गया कि मीम्स तक बनने लगे. पिछला गेम ‘GTA 5' साल 2013 में आया था. यानी नए गेम के लिए फैंस को 13 साल इंतजार करना पड़ा है.

20 सैनिकों ने ऑफर ले भी लिया

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 130 योग्य सैनिकों में से 20 सैनिक इस ऑफर के तहत दोबारा सेना में भर्ती हो चुके हैं. इस ऑफर के लिए सैनिकों को कम से कम 2 साल और सेना में सेवा करने का वादा करना होगा. यह जानकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एंजेल टॉमको ने दी है. वह करीब 15,000 सैनिकों वाली 3वीं इन्फैंट्री डिवीजन की प्रवक्ता (स्पोक्सपर्सन) हैं. इसी डिवीजन में 9वीं ब्रिगेड इंजीनियर बटालियन शामिल है.

यह भी पढ़ें: GTA 6 का नहीं हो रहा इंतजार? मैप से लेकर कैरेक्टर्स तक, बुकिंग से पहले जान लीजिए सभी डिटेल्स, इतनी है कीमत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GTA VI, GTA VI Launch, US Army
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com