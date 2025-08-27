सुंदर पिचाई ने क्यों पोस्ट किए 3 केले? जानिए Google का "नैनो बनाना" AI टूल खास क्यों  

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर बनाना (केले) के तीन इमोजी पोस्ट किया है. अब इसके बाद से इंटरनेट के वीरों के बीच यह खुसर-फुसर होने लगी की आखिर ये तीन केले हैं क्या, इनको आखिर सुंदर पिचाई ने पोस्ट क्यों किया है. उनका यह ट्वीट मंगलवार को वायरल भी हो गया. अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह शायद Google के एक नए AI टूल को लेकर एक टीजर था. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.

🍌🍌🍌 — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 26, 2025

अब यही सवाल जब X के खुद के AI प्लेटफॉर्म ग्रोक से किया गया तो उसने जवाब दिया कि, "सुंदर पिचाई की (3 बनाना इमोजी) संभवतः इमेज के सटीक एडिटिंग और उसके जेनेरेशन के लिए Google के चर्चा में चल रहे 'नैनो बनाना' AI टूल का संकेत (टीजर जैसा) देते हैं.”

@grok what does he mean here? — Nimisha Chanda (@NimishaChanda) August 26, 2025

चर्चा है कि Google "नैनो बनाना" नाम से AI टूल लाने वाला है. यह एक इमेज को एडिट करने और उसे जेनेरेट करने का टूल होगा है. उम्मीद है कि यह AI से जेनेरेट किए विजुअल्स में रचनात्मकता और सटीकता का ऐसा स्तर दिखाएगा जो अभी तक नहीं दिखा.

गूगल डीपमाइंड ने मंगलवार को पोस्ट किया, "जेमिनी के साथ इमेज जेनरेशन को बस एक बनाना अपग्रेड मिला है और यह नया अत्याधुनिक इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल है. फोटोरियलिस्टिक मास्टरपीस से लेकर दिमाग को चकित कर देने वाली काल्पनिक दुनिया तक, अब आप मूल रूप से तर्क, नियंत्रण और रचनात्मकता के नए स्तरों के साथ विजुअल जेनेरेट, उसे एडिट और रिफाइन कर सकते हैं."

Image generation with Gemini just got a bananas upgrade and is the new state-of-the-art image generation and editing model. 🤯



From photorealistic masterpieces to mind-bending fantasy worlds, you can now natively produce, edit and refine visuals with new levels of reasoning,… pic.twitter.com/hYwA6l4QyY — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 26, 2025

तो ‘नैनो बनाना' क्या है?

‘नैनो बनाना' एक उभरता हुआ जेनरेटिव इमेज टूल है जिसके बारे में चर्चा है कि यह Google का स्टील्थ प्रोजेक्ट है यानी छुपाकर तैयार किया जा रहा प्रोजेक्ट. यह अक्सर एक से दो सेकंड में टेक्स्ट के रूप में मिले इनपुट की मदद से एडिटिंग की अनुमति देता है. यह पूरी एडिटिंग में चेहरे के डिटेल्स, स्टाइल और ऑब्जेक्ट की स्थिरता को बरकरार रख सकता है. यूजर्स बहुत कम प्रयास के साथ बैकग्राउंड की अदला-बदली कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं और विजुअल को परिष्कृत (रिफाइन) कर सकते हैं.

क्या होंगे फीचर्स?

अगली पीढ़ी का इमेज एडिटर/जनरेटर: आप चाहें तो स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं या एडिटिंग के लिए फोटो अपलोड कर सकते हैं. आप इसके एकदम सरल भाषा में क्या बदलाव करने हैं, वो बताइए और यह मॉडल इमेज को एडिट करके आपको दे देगा.

तेज और एक झटके में एडिटिंग: यह लगभग रियल टाइम के एडिटिंग करता है, अधिकांश एडिटिंग केवल 1-2 सेकंड में समाप्त हो जाते हैं.

कैरेक्टर और स्टाइल बनाए रखता है: कई एडिटिंग में यह कैरेक्टर के चेहरे के डिटेल्स, उनके हाव-भाव और रौशनी कैसे पड़ रही, यह उनको बनाए रखता है.

मास्क-फ्री, बस लिखकर इसको बताइए क्या करना है: यूजर्स पारंपरिक लेयर्स या मास्किंग टूल के बिना कॉमप्लेक्स एडिटिंग कर सकते हैं.

वर्तमान में, इस टूल की सार्वजनिक पहुंच सीमित है.

