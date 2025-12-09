गोवा अग्निकांड: थाईलैंड भागे दोनों लूथरा भाइयों के साथ मिस्ट्री गर्ल कौन है?

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के भगोड़े लूथरा बदर्स के थाईलैंड में छिपे होने की जानकारी सामने आई है. थाइलैंड के अधिकारियों ने एनडीटीवी से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है. एक महिला के भी उनके साथ होने का दावा किया जा रहा है. दोनों भाई गौरव और सौरभ फ्लाइट लेकर भारत छोड़ थाईलैंड भाग गए थे. दोनों भाई अकेले नहीं भागे हैं, उनके साथ एक महिला भी मौजूद है. दोनों के साथ मौजूद मिस्ट्री गर्ल आखिर है कौन, ये अब तक साफ नहीं हो सका है. यह मिस्ट्री गर्ल पत्नी, कोई परिचित या कोई और भी हो सकती है. इसे लेकर आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें- Super Exclusive: थाईलैंड के फुकेट में दिखा गोवा नाइट क्लब का मालिक गौरव लूथरा, NDTV के पास पहली तस्वीर

इस बीच फरार आरोपियों के नाइट क्लब पर मंगलवार को बुलडोजर एक्शन हुआ. उस क्लब पर बुलडोजर चलाया गया, जहां 6 दिसंबर की देर रात अग्निकांड हुआ था. जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर की सुबह साढ़े पांच बजे इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर वे सीधे थाइलैंड के फुकेट भाग गए थे. वहां दोनों ने एक रात बिताई और फिर वे वहां से निकल गए. उनके दुबई भागने की आशंका जताई जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो उनको भारत वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत

6 दिसंबर की देर रात गोवा में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. दोनों आरोपी भाई दिल्ली से निकलकर सीधे मुंबई पहुंचे और वहां से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए. गोवा पुलिस जब एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों को कस्टडी में लेने के लिए दिल्ली पहुंची, तब तक वे घर छोड़ चुके थे. पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन कोई नहीं मिला, जिसके बाद कानून के अनुरूप एक नोटिस उनके घर पर चिपका दिया गया.

फुकेट में देखे गए लूथरा बदर्स

गोवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 दिसंबर की शाम तक दोनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया. पुलिस ने जब मुंबई में इमिग्रेशन विभाग से संपर्क किया, तो यह हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि दोनों आरोपी घटना के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़ चुके थे. इमिग्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार दोनों भाई सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए उड़ान भर चुके थे.