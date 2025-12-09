Super Exclusive: थाईलैंड के फुकेट में दिखा गोवा नाइट क्लब का मालिक गौरव लूथरा, NDTV के पास पहली तस्वीर

गोवा नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा का भारत से भागने के बाद पहला फोटो सामने आया है. उसे थाईलैंड में देखा गया है और एनडीटीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है. गोवा में शनिवार आधी रात अरपोरा गांव के रोमियो लेन क्लब में आग लग गई थी, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस अग्निकांड के महज 5 घंटे बाद ही गौरव लूथरा और उसका भाई सौरभ लूथरा फरार हो गया था.

जानकारी के मुताबिक, गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा आग लगने की घटना के बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे. अब एनडीटीवी के पास भगोड़े भाइयों की पहली तस्वीर है. भारत से भागन के बाद आरोपी गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है. दोनों भाइयों को फुकेट एयरपोर्ट पर देखा गया था.

उधर, सीएम प्रमोद सावंत ने रोमियो लेन के गोवा स्थित दूसरे नाइट क्लब को भी ध्वस्त करने का आदेश दिया है. अरपोरा गांव के बर्च बाय रोमियो लेन का क्लब तो आग में खाक हो चुका है.

गोवा सरकार दोनों भगोड़े लूथरा बंधुओं को स्वदेश लाने के लिए भी तैयारी कर रही है. सावंत सरकार ने सीबीआई से संपर्क साधा था और उसके अनुरोध पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. दोनों को प्रत्यर्पित कर गोवा लाने की तैयारी है. लूथरा बंधुओं का एक और करीबी अजय गुप्ता भी फरार है.

गोवा नाइट क्लब रोमियो लेन में आग लगने के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिस कारण वहां आग में इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गईं. क्लब से निकलने का रास्ता बेहद संकरा था. आग लगने के बाद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला. क्लब का स्टॉफ किचन के बेसमेंट में जाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां धुआं भर गया और दम घुटने से वहां 20 लोगों की मौत हो गई.

सवाल है कि क्या गौरव लूथरा और उसका भाई फुकेट थाईलैंड से दुबई भाग गया है. दुबई में लूथरा भाइयों का बंगला और बिजनेस है. उनका पूरा परिवार वहीं है. दोनों भाइयों के साथ एक महिला भी है. यह पत्नी, परिचित है या फिर कोई और है, यह स्पष्ट नहीं है.

थाईलैंड के अफसरों ने एनडीटीवी को कन्फर्म किया है कि लूथरा भाई दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर फुकेट पहुंचे थे. उन्होंने वहां रिजॉर्ट बुक किया था और वहां वे रुके और फिर वहां से निकल गए.