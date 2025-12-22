3 दिन में 12 लाशें! कभी पुल पर लटकाया, कभी जंगलों में ढेर लगाया- इस देश के गैंगवार से अमेरिका भी डरता है

मध्य अमेरिका में एक ऐसा देश स्थित है, जो कायदे से अपनी समृद्ध माया संस्कृति, ज्वालामुखियों, हरे-भरे जंगलों और प्राचीन खंडहरों के लिए जाना जाना चाहिए है. लेकिन दुनिया में इसकी पहचान एक ऐसे देश के रूप में है जहां गैंगवार ने तबाही मचा रखी है, जहां हत्या का दर दुनिया के औसत से दोगुना है. हम बात कर रहे हैं ग्वाटेमाला की. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ग्वाटेमाला सिटी के बाहरी इलाके में एक जंगली इलाके में तीन दिनों में कम से कम 12 शव पाए गए हैं. अधिकारियों ने रविवार को कहा, इस लाशों को सामूहिक हिंसा (गैंग वॉयलेंस) से जोड़ा गया है.

फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शवों को ऐसे क्षेत्र में फेंक दिया गया था जहां अपराधी अक्सर लाशों को ठिकाने लगाते हैं. फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हंस लेमुस ने संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार को दो शव मिले थे और शनिवार को तीन शव और एक मानव कंकाल मिला. उन्होंने कहा, रविवार को खोजी कुत्तों की मदद से अधिकारियों को छह और मानव अवशेष और चादरों और प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे शव मिले.

पत्रकारों को दिए एक संदेश में, ग्वाटेमाला के आंतरिक मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने कहा कि हत्याएं क्षेत्र पर लड़ने वाले गिरोहों से जुड़ी हो सकती हैं.

गैंगवार से जूझता ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला आपराधिक हिंसा से त्रस्त है, जो यहां मुख्य रूप से बैरियो 18 और मारा साल्वाट्रुचा (एमएस-13) गैंग द्वारा किया जाता है. इन दोनों गैंग को मध्य अमेरिकी देश और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है.

ग्वाटेमाला में इस तरह लाशों का मिलना आम बात है. अक्टूबर में, बचावकर्मियों को यहां के राजधानी के पास पलेंसिया शहर में एक पुल के नीचे नौ शव मिले थे. ग्वाटेमाला में अधिकारियों का कहना है कि देश की लगभग आधी हिंसा ड्रग्स के तस्करों और व्यापारियों से धन उगाही करने वाले गैंग के सदस्यों द्वारा की जाती है.

ग्वाटेमाला में पिछले साल प्रति 100,000 निवासियों पर 16.1 की हत्या दर थी. यह काफी खराब स्थिति है क्योंकि यहां हत्या की दर वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक है.

