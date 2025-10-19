विज्ञापन
लॉरेंस के हरी बॉक्सर पर गोदारा गैंग ने बरसाई गोलियां, कहा- धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं

Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara: भारत के दो बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है. इन दोनों की दुश्मनी की खबरें सात समंदर पार से भी आ रही है.

लॉरेंस के हरी बॉक्सर पर गोदारा गैंग ने बरसाई गोलियां, कहा- धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं
लॉरेंस बिश्नोई, हरी बॉक्सर और रोहित गोदारा.
  • लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच अमेरिका में गंभीर गैंगवार की घटना सामने आई है.
  • अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरी बॉक्सर पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें उसके एक साथी की मौत हुई है.
  • रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली और हरी बॉक्सर को धमकी भी दी है.
Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara: लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच बड़े गैंगवार की खबर अमेरिका से सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर पर गोलियां बरसाई गई है. रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है. मालूम हो कि हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास मेंबर है. बीते दिनों जब कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की पहली घटना सामने आई थी, तब इसकी जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ने ही ली थी.

गोदारा गैंग ने हरी बॉक्सर पर चलवाईं गोलियां

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित गोदारा ने अमेरिका ने हरी बॉक्सर उर्फ हैरी बॉक्सर पर हमले की जिम्मेदारी ली. रोहित गोदारा ने पोस्ट में लॉरेंस गैंग के एक गैंगस्टर की मौत का भी दावा किया है. गोदारा ने पोस्ट में लिखा कि हरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छिप गया.

हरी बॉक्सर पर कैलिफोर्निया में हुआ हमला

रोहित गोदारा ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट में लिखा- मैं (Rohit Godara) (Goldy Brar) भाइयों — आज अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया (41 हाईवे के बीच में 127 एग्ज़िट के पास, फ़्रेस्नो,) में (हरी बॉक्सर) उर्फ़ (हरिया) पर जो गोलीबारी हुई है, वो हमने करवाई है. उसमें उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई, एक और को गोली लगी है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है.

रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट की NDTV पुष्टि नहीं करता है. अभी पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं आया है.  

गोदारा ने हरी बॉक्सर पर क्यों करवाई फायरिंग?

गोदारा ने पोस्ट में आगे लिखा कि ये हरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छुप गया था. अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया. ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इसे नहीं छोड़ेंगे. जिसने (लॉरेंस बिश्नोई) को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने.

लॉरेंस गैंग को मिट्टी में मिला देंगेः गोदारा

गोदारा ने आगे लिखा कि जिसको ये कुछ लोग आइडल समझते हैं, वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है. वक्त लग सकता है, पर माफी किसी को नहीं मिलेगी. इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे. इस (लॉरेंस बिश्नोई) के चक्कर में आके अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दूर की बात, सोचना भी मत ऐसा हाल करेंगे कि उसकी सात पीढ़ियाँ याद रखेंगी.

पहले लॉरेंस गैंग में ही था रोहित गोदारा

गोदारा ने धमकी देते हुए लिखा कि समय रहते सुधार जाओ, वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना — तुम्हारी अर्थी तुम्हारे चौखट पर तैयार मिलेगी. मालूम हो कि रोहित गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ही था. लेकिन कुछ महीनों पहले वो लॉरेंस गैंग से अलग होकर गोल्डी बराड़ के साथ अपना अलग गैंग ऑपरेट कर रहा है.

Lawrence Bishnoi, Rohit Godara, Lawrence Bishnoi Vs Rohit Godara, Hari Boxer Profile, Hari Boxer Threats
