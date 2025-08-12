पुलिस भर्ती में असफल, फिर बॉक्सर बन लॉरेंस गैंग से जुड़ा; पढ़ें कपिल शर्मा को धमकाने वाले गैंगस्टर की कहानी

यह कहानी हरचंद की है, जो आज 'हरि बॉक्सर' के नाम से जाना जाता है. राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर तहसील के एक छोटे से गांव चतरपुरा आढी गेली में, एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हरचंद का बचपन आम बच्चों की तरह बीता. उसके पिता, गिरधारी जाट, के पास 20 बीघा खेती योग्य जमीन है.

Hari Boxer : सरकारी नौकरी का सपना

गांधी स्कूल बानसूर से 12वीं तक की पढ़ाई और फिर बानसूर कॉलेज से बीए करने के बाद, हरचंद का सपना सरकारी नौकरी पाने का था. उसने राजस्थान पुलिस, आर्मी, और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की. इसके लिए उसने चार-पांच साल तक जयपुर और अलवर में रहकर कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई.

Harchand, Hari Boxer : बॉक्सिंग का शौक और अपराध की दुनिया

पढ़ाई में भले ही वह सामान्य था, लेकिन खेलों में उसकी खास रुचि थी, खासकर बॉक्सिंग में. जयपुर में बॉक्सिंग की कोचिंग लेते और देते समय, वह ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो अपराध की दुनिया से जुड़े थे. शारीरिक रूप से मजबूत और आक्रामक स्वभाव के कारण, उसे कोई भी सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था. लेकिन, यही ताकत और संगत उसे धीरे-धीरे अपराध की तरफ खींचने लगी.

गंभीर अपराध और पुलिस से फरारी

शुरू में हरचंद छोटे-मोटे झगड़ों और मारपीट में शामिल हुआ, लेकिन जल्द ही उसका नाम लूट, हत्या के प्रयास और गंभीर मारपीट जैसे अपराधों में आने लगा. जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली सहित कई जिलों में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए. पुलिस का दबाव बढ़ने पर, वह 2022 में बानसूर से फरार हो गया.

लॉरेंस गैंग से जुड़ाव और सलमान खान को धमकी

फरार होने के दौरान, उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुआ और वह जल्द ही इसका सक्रिय सदस्य बन गया. हाल ही में, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की घटना के बाद उसका नाम फिर चर्चा में आया. इस घटना के बाद एक कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें खुद को हरि बॉक्सर बताने वाले शख्स ने कपिल शर्मा और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को धमकी दी.

ऑडियो में यह भी कहा गया कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाएगा और मुंबई का शांति भंग कर दी जाएगी. हालांकि, इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें बानसूर के शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को हरि बॉक्सर द्वारा कृष्ण यादव 'पहलवान' को उपलब्ध कराने का दावा भी किया गया था.

परिवार और पुलिस की पकड़ से दूर

गांव के लोग बताते हैं कि हरचंद बचपन से ही अलग स्वभाव का था. वह किसी से बेवजह नहीं उलझता था, लेकिन अगर कोई चुनौती देता तो वह पीछे नहीं हटता था. हरचंद के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा (कक्षा 9) और एक बेटी (कक्षा 10) हैं. उसका छोटा भाई विक्की फाइनेंस का काम करता है.

आज, जो युवक कभी सरकारी नौकरी का सपना देखता था, वह पुलिस की पकड़ से दूर है और देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में गिना जा रहा है. उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे असफलताएं और गलत संगत एक इंसान को अपराध की राह पर धकेल सकती हैं.