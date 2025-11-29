विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक, देशभर में उनके लिए मांगी जा रहीं दुआएं

खालिदा जिया को 23 नवंबर की रात को मेडिकल बोर्ड की सलाह पर एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक, देशभर में उनके लिए मांगी जा रहीं दुआएं
  • बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को एवरकेयर अस्पताल में गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण भर्ती कराया गया है
  • खालिदा जिया के दिल और फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही उन्हें निमोनिया की भी समस्या है
  • बीएनपी अध्यक्ष की देखभाल के लिए स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सीसीयू में निगरानी कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. देशभर में उनके स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही हैं. अस्पताल में उन्हें देखकर लौटे मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने बताया कि उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. बांग्लादेशी मीडिया ने जानकारी दी है कि मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार रात को कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल और उनके विशेष सहायक मोनिर हैदर को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चेयरपर्सन खालिदा जिया की स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए एवरकेयर अस्पताल भेजा था.

अस्पताल में भर्ती खालिदा जिया

बीएनपी की मीडिया सेल के सदस्य सायरूल कबीर खान ने बताया कि दोनों ने खालिदा जिया की हालत जानने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों से बात की. उन्होंने बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से भी बात की. रात करीब 1 बजे एक फेसबुक पोस्ट में कानूनी सलाहकार ने लिखा, “मैं एवरकेयर हॉस्पिटल गया था और अभी लौटा हूं. बेगम खालिदा जिया की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है. कृपया सब लोग उनके लिए दुआ करें.” खालिदा जिया को 23 नवंबर की रात को मेडिकल बोर्ड की सलाह पर एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

ये भी पढ़ें : इमरान को लेकर पाकिस्तान में सियासी तूफान, विपक्षी गठबंधन की देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी

दिल और फेफड़ों में संक्रमण, हालत नाजुक

इस दौरान जानकारी सामने आई थी कि उनके दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है. उन्हें निमोनिया भी है और अभी वे कोरोनरी केयर यूनिट (सीसीयू) में स्थानीय और विदेशी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की खास निगरानी में हैं. बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मीडिया को बताया था कि पार्टी प्रमुख की स्वास्थ्य स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. बीएनपी चीफ के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डॉ. एफएम सिद्दीकी ने कहा था कि खालिदा को पहले से ही हार्ट से जुड़ी समस्याएं थीं, जिनमें परमानेंट पेसमेकर और पहले स्टेंटिंग प्रोसीजर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : दक्षिण अफ्रीका पर भड़के ट्रंप का नया ऐलान, इस तरह लेंगे G20 में हुई 'बेइज्जती' का बदला!

कई बीमारियों से ग्रस्त खालिदा जिया

उन्हें माइट्रल स्टेनोसिस नाम की एक कंडीशन भी है, सीने में इन्फेक्शन की वजह से उनके दिल और फेफड़ों पर एक ही समय में असर पड़ा, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी. बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार उन्हें रविवार रात 8 बजे एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉ. शहाबुद्दीन तालुकदार की देखरेख में हैं. हॉस्पिटल ले जाने के तुरंत बाद उनके कई टेस्ट किए गए. बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की उम्र 80 साल है. वह लंबे समय से अर्थराइटिस, डायबिटीज, किडनी की दिक्कतों, फेफड़ों की दिक्कतों और कई दूसरी बीमारियों से परेशान हैं. पिछली 7 जनवरी को वह इलाज के लिए लंदन गई थीं और 117 दिन रहने के बाद 6 मई को वापस घर लौटी हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Former Bangladesh PM Khaleda Zia, Khaleda Zia Health Condition, Khaleda Zia Health Updates
Get App for Better Experience
Install Now