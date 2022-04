इंसानों में पहली बार मिला H5 Bird Flue : इस अमेरिकी रिपोर्ट को पढ़ना है बेहद ज़रूरी

Bird Flue : इंसानों में मिला Bird Flue का पहला मामला

इंसानों में पहली बार H5 बर्ड फ्लू ( Bird Flue) मिलने का मामला अमेरिका (US) में सामने आया है. कोलोराडो (Colorado) की एक जेल के कैदी में इस बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ (US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ने इसकी पुष्टि की है. जेल में कैद व्यक्ति में एवियन इन्फ्लूएंज़ा A(H5) वायरस की पुष्टि हुई. यह व्यक्ति मुर्गी पालन के काम में लगा हुआ था. जब यह बीमार हुआ तो माना गया कि इसे H5N1 बर्ड फ्लू हो गया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपने एक स्टेटमेंट में यह कहा. एजेंसी ने हालांकि इस वायरस का सबटाइप नहीं बताया केवल यही बताया.