पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी मगर पुलिस ने अपराध नहीं माना, आखिर क्यों?

- लूसी की मौत के मामले में पुलिस ने पिता क्रिस हैरिसन की गलती से गोली चलने की बात मान ली, बिना गहन जांच के
- पुलिस ने शराब पीने के बावजूद क्रिस का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी नहीं की
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सीने के बीच से निकलने की बात थी, लेकिन गोली बरामद नहीं हो सकी थी
एक आदमी अपनी बेटी को गोली मार देता है. उसकी हत्या हो जाती है. मगर पुलिस कहती है कि ये हत्या नहीं है. लड़की की मां अब अपने पति के खिलाफ फिर से पुलिस जांच कराने का प्रयास कर रही है, मगर उसे भी बहुत उम्मीद नहीं है. कहानी शुरू होती है 10 जनवरी 2025 से. 23 साल की लूसी अपने पिता क्रिस हैरिसन से मिलने अमेरिका पहुंची ही हुई थी. क्रिस वहां अपनी पत्नी और लूसी की दो सौतेली बहनों के साथ रहते थे. सबकुछ ठीक चल रहा था और फिर लूसी की मां जेन कोट्स के पास पहुंचा कि लूसी की मौत हो गई है.
हैरान कर देगी मौत की कहानी
क्रिस का टेक्सास के पॉश इलाके में आलीशान घर है. उनका और लूसी की मां जेन का तलाक लूसी के जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था. इंग्लैंड के चेशायर में हेड टीचर के तौर पर काम करने वाली जेन बताती हैं कि उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि लूसी ने अपने पिता से जिद की कि उसे अपना रिवॉल्वर दिखाएं. फिर वो रिवॉल्वर दिखाने लगे और उसी बीच गोली चल गई और लूसी की मौत हो गई. इस खबर ने उन्हें सदमे में डाल दिया. जिस बेटी को उन्होंने अकेले पाला-पोसा, वो अपने पिता के हाथों मारी गई. चार सप्ताह बाद जब लूसी का शव अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचा तो उन्होंने देखा कि गोली सीने के बीचों-बीच लगी थी.
गोली आर-पार हुई पर मिली नहीं
इसके अलावा, गोली का मामला भी था. मेडिकल सबूतों से पता चला कि गोली लुसी की छाती के आर-पार नीचे की दिशा में गई और उसके कंधे की हड्डी (शोल्डर ब्लेड) से बाहर निकली. फिर भी वह गोली कभी बरामद नहीं हो सकी. गोली कैसे चली, यह पता लगाने के लिए न तो कोई बैलिस्टिक रीकंस्ट्रक्शन किया गया और न ही कोई फ़ोरेंसिक जांच हुई. अब अपनी बेटी की मौत के लगभग 20 महीने बाद, जेन पुलिस जांच को फिर से शुरू करवाने के लिए कैंपेन करने अमेरिका लौटने वाली हैं. वहां, उन्हें उम्मीद है कि वे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिल पाएंगी और उन्हें यह समझा पाएंगी कि उनकी बेटी की मौत से जुड़े सवाल इतने परेशान करने वाले हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
उनका कहना है कि लड़ने की हिम्मत उन्हें अपनी बेटी के लिए प्यार से मिलती है. अपनी बेटी को एक वो मजबूत व्यक्तित्व वाली और अपनी बात बेबाकी से कहने वाली लड़की बताती हैं. पढ़ाई में अव्वल रहने वाली लुसी ने फ़र्स्ट-क्लास डिग्री हासिल करने के बाद ऑनलाइन रिटेलर 'बूहू' में फ़ैशन बायर के तौर पर अपनी मनपसंद नौकरी पाई थी. मगर लूसी को अपने पिता के साथ सुरक्षा का एहसास नहीं होता था. वह कहती हैं कि उनका रिश्ता अक्सर मुश्किल और उलझा हुआ था. मूल रूप से लिवरपूल के रहने वाले क्रिस, काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए थे जब लूसी सात साल की थीं; बाद में वे टेक्सास में बस गए, जहां उन्होंने हीदर से शादी की और उनकी दो बेटियां हुईं. लूसी बचपन से ही अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए विदेश जाती थी.
पिता से कैसे थे लूसी के संबंध
जेन याद करती हैं, "उन्हें एक मजेदार पिता के तौर पर देखा जाता था. लूसी की छुट्टियां बहुत शानदार होती थीं. डिज़्नीलैंड, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड... एक बार तो उन्होंने ऑरलैंडो ब्लूम के बगल में बैठकर बिज़नेस क्लास में सफ़र भी किया था." हालांकि, किशोरावस्था में लूसी और उनके पिता के बीच तनाव बढ़ने लगा. पिता की शराब पीने की आदत से लूसी को डर लगता था, और उन्हें पिता का व्यवहार और उनके मूड को समझना मुश्किल लगता था. यहां तक कि अपने रिश्ते को संभालने के लिए उन्होंने 18 महीने तक काउंसलिंग भी ली. इसके बावजूद, वह अपनी दो छोटी सौतेली बहनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहीं. जेन का कहना है कि उन्हीं की वजह से वह अक्सर क्रिस के घर जाती थी.
लूसी के बॉयफ्रेंड सैम के अनुसार, जिस दिन लूसी की मौत हुई, उस सुबह पिता और बेटी के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बहस हुई थी. ट्रंप उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले थे. लुसी ने अपने पिता से पूछा था, ‘अगर मैं उस जगह होती और वह आदमी बिना सजा पाए बच जाता, तो आपको कैसा लगता?' कहा जाता है कि क्रिस ने जवाब दिया था कि उन्हें ‘इससे ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ता' क्योंकि उनकी दो छोटी बेटियां उनके साथ रहती थीं - जेन का कहना है कि ऐसी बातें कहना उनकी आदत थी.
सैम का कहना है कि इस असंवेदनशील टिप्पणी से लूसी फूट-फूटकर रोने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने मामला सुलझा लिया. क्रिस ने पुलिस को बताया कि जब दोनों ने हथियारों के बारे में टीवी पर एक समाचार देखा, तो लूसी ने उसकी बंदूक देखने की इच्छा जताई. हालांकि, सैम का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी. जेन को भी यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी अपनी मर्ज़ी से उस कमरे में जाएगी जहां कोई जानलेवा हथियार रखा हो. बंदूक की सख़्त विरोधी लूसी ने सैम को अपने पिता के साथ फायरिंग रेंज जाने से मना किया था. उसने पहले भी घर में बंदूक होने को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि वहां उसके छोटे भाई-बहन रहते थे.
तो अब क्या करेंगी लूसी की मां
जांच के दौरान पुलिस ने क्रिस की इस बात को नहीं माना कि लूसी ने बंदूक देखने के लिए कहा होगा. जांच में पाया गया, "उसके ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं था, क्योंकि उसे बंदूकों से डर लगता था और वह उन्हें नापसंद करती थी. वह उन्हें परिवार के लिए खतरा मानती थी, खासकर इसलिए क्योंकि शराब पीने और बहस करने की आदत के कारण क्रिस का व्यवहार अस्थिर रहता था." जेन का कहना है कि 2024 में नए साल के मौके पर हुई पिछली मुलाकात के दौरान लूसी और परिवार के एक दोस्त के बीच हुई बातचीत से ये चिंताएं और पुख्ता हुईं. सैम ने बताया कि क्रिस को लूसी की इस बेचैनी के बारे में पता था और वह कभी-कभी मजाक में उसे चिढ़ाने के लिए बंदूक होने की बात कहता था. उसने जांच में बताया, "वह कहता था, 'अच्छा, तो मैं जाकर बंदूक ले आता हूं' और इससे लूसी थोड़ी असहज हो जाती थी. उसे पता था कि इससे लूसी की प्रतिक्रिया मिलेगी... और मजाक करने का उसका यही तरीका था."
हालांकि, इन बातों को नजरअंदाज करने के बावजूद, जांचकर्ताओं ने लगभग तुरंत ही क्रिस की बात मान ली. लूसी की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर, जेन ने प्रॉस्पर पुलिस विभाग के एक डिटेक्टिव से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि उसके पूर्व पति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा और यह 'गलती से चली गोली' (एक्सीडेंटल डिस्चार्ज) का मामला था. वह यह देखकर हैरान रह गई कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर कैसे पहुंच गए. जेन ने अब रिटायर्ड वकील रैड सीगर की मदद ली है. सीगर ने हैरी डन के परिवार को न्याय दिलाने में मदद की थी, जब 2019 में अमेरिकी नागरिक ऐनी सैकूलस ने उस टीनएजर की जान ले ली थी. अब वे परिवार की मदद कर रहे हैं ताकि टेक्सास के अधिकारियों पर मामले की दोबारा जांच करने के लिए दबाव डाला जा सके.
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