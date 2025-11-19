एपस्टीन फाइल्स पर सवाल पूछते भड़के ट्रंप, महिला पत्रकार को सुअर कहने के बाद लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दें, बोलते हुए किस सीमा को लांघ जाएं, कोई नहीं जानता. कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्सटीन से जुड़े सवाल पूछने पर एक महिला पत्रकार को "पिग्गी (सुअर)" कहने के कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मंगलवार, 18 नवंबर को अमेरिकी न्यूज नेटवर्क, ABC न्यूज की एक महिला रिपोर्टर को फटकार लगाई. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान रिपोर्टर मैरी ब्रूस ने ट्रंप से सवाल कर दिया था, इससे ट्रंप इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ABC के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को कैंसिल करने की धमकी दे दी.

इससे पहले ब्लूमबर्ग रिपोर्टर कैथरीन लुसी के साथ भी उन्होंने सीमा लांघी थी. यह घटना शुक्रवार को एयर फोर्स वन (अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन) पर हुई थी, लेकिन मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह सामने आई. यहां रिपोर्टर लूसी से ट्रंप से पूछा था कि अगर बदनाम यौन अपराधी जेफरी एप्सटीन के फाइलों में कुछ भी गलत नहीं है तो वो उन्हें क्यों जारी नहीं कर रहे हैं. इसपर ट्रंप ने लूसी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, "चुप. शांत, पिग्गी."

CNN पत्रकार जेक टैपर ने ट्रंप की "पिगी" वाली टिप्पणी को "घृणित और पूरी तरह से अस्वीकार्य" कहा.

अब क्या किया ट्रंप ने?

मंगलवार को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस की मेजबानी की, तो ओवल ऑफिस में कई सवाल पूछे जाने के बाद ट्रंप ने एबीसी न्यूज की ब्रूस को चुना. ब्रूस ने सबसे पहले सवाल पूछा कि क्या सउदी के साथ ट्रंप के फैमिली बिजनेस का लेन-देन हितों का टकराव था. इसके बाद उन्होंने 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर प्रिंस मोहम्मद से सवाल किया और कहा, "अमेरिकी खुफिया ने निष्कर्ष निकाला है कि आपने एक पत्रकार की क्रूर हत्या की साजिश रची, 9/11 के परिवार गुस्से में हैं कि आप यहां ओवल ऑफिस में हैं. अमेरिकियों को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए?"

इसपर ट्रंप ने गुस्से में बात काटते हुए कहा, "ABC फेक न्यूज है. बिजनेस में सबसे खराब में से एक है."

जब ब्रूस ने बाद में एपस्टीन के मुद्दे के बारे में पूछा तो ट्रंप फिर से उबल पड़े. ट्रंप ने ब्रूस पर पलटवार करते हुए कहा, "मुझे आपके सवाल से आपत्ति नहीं है. आपके रवैये से है. मुझे लगता है कि आप एक बेहद खराब रिपोर्टर हैं." ट्रंप ने अमेरिकी प्रसारण नियामक (ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर) के प्रमुख से आग्रह किया कि वह कंपनी के लाइसेंस को छीनने पर विचार करें. फिर ट्रंप ने ब्रूस की ओर इशारा किया: "आपसे कोई और सवाल नहीं लूंगा."

