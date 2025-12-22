एपस्टीन फाइल्स से किसने गायब की थीं ट्रंप की तस्वीरें? सवाल उठे तो वेबसाइट पर फिर से हुए अपलोड

पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि अमेरिका के कुख्यात नाबालिग लड़कियों के यौन तस्कर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले (Epstein Files Controversy) में सबसे बड़ा खुलासा होगा है. एपस्टीन की फाइलें खुलेंगी और सबका नकाब उतर जाएगा. अमेरिका की संसद ने ट्रंप सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो फाइलों को सार्वजनिक कर दे. लेकिन जब फाइलें सामने आईं तो लोगों के हाथ निराशा लगी. एक तो पूरी फाइलें बाहर नहीं आईं और जो आई भी हैं, उन्हें बहुत सेंसर किया गया है. इतना ही नहीं उन 16 फाइलों को भी गायब करने का आरोप लगा जिसमें खुद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया की तस्वीर सामने आई थी. हालांकि विवाद के बाद इन फाइलों और फोटो को फिर से वेबसाइट पर अपलोड करने का दावा किया जा रहा है.

क्या गायब हुआ था?

एपस्टीन फाइल्स मामले में पारदर्शिता को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया था. अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से कम से कम 16 फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं, जिनमें एक बेहद चर्चित फोटो भी शामिल थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिसलेन मैक्सवेल एक साथ दिखाई दे रहे थे.

सवाल उठने लगें कि क्या ट्रंप को बचाने की कोशिश की जा रही है. अमेरिकी न्याय विभाग ने फिर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उसने इन सभी फाइलों को बिना किसी बदलाव के साथ फिर से अपलोड कर दिया है.

न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने सर्वाइवर्स की पहचान की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की एक तस्वीर को चिह्नित (फ्लैग) किया था. अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, न्याय विभाग ने अस्थायी रूप से आगे की जांच के लिए इस तस्वीर को हटा दिया. समीक्षा के बाद, यह पाया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तस्वीर में एपस्टीन मामले की किसी भी सर्वाइवर को दिखाया गया है, और इसे (फोटो को) बिना किसी बदलाव या एडिटिंग के दोबारा पोस्ट किया गया है."

