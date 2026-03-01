खामेनेई का लास्ट X पोस्ट क्यों हो रहा है इतना वायरल, लोग क्यों सर्च कर रहे हैं 'In The Name Of Haidar'

Khamenei Last Post Viral: ईरान के सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने अपने प्लेटफॉर्म Truth Social पर दावा किया कि खामेनेई एक संयुक्त अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए. इसके बाद ईरानी मीडिया में शोक का माहौल छा गया. बताया गया कि शनिवार को उनके दफ्तर पर हमला हुआ और एक टीवी प्रेजेंटर ने रोते हुए 40 दिन के शोक का एलान किया. पूरे ईरान में मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर दुआ कर रहे हैं और सड़कों पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लग रहे हैं.

आधिकारिक अकाउंट से धार्मिक पैगाम (Khamenei last tweet)

खामेनेई के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से फारसी में एक पोस्ट किया गया 'Be nam e nami ye Heydar, alayhis salam'. इसका मतलब है, हैदर यानी हजरत अली के पवित्र नाम से. शिया इस्लाम में हैदर, इमाम अली का नाम माना जाता है. इस पोस्ट को आध्यात्मिक इशारा और श्रद्धांजलि की तरह देखा जा रहा है.

Photo Credit: PTI

प्रेस टीवी ने काला किया लोगो (Press TV Turns Logo Black)

ईरान के सरकारी चैनल Press TV ने शोक में अपना लोगो काला कर दिया. चैनल ने इसे शहादत बताया. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने एक महान नेता खो दिया है और इसे घमंडी ताकतों का हमला बताया. Tasnim News Agency ने भी हमले में शहादत की खबर दी. खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और उन्होंने Ruhollah Khomeini के बाद पद संभाला था. उनकी मौत के बाद Mojtaba Khamenei को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.