‘मेल ऑफिसर ने तलाशी ली,’ महिला कारोबारी ने एक पावर बैंंक की वजह से US एयरपोर्ट पर क्या झेला?

एंटरप्रेन्योर श्रुति चतुर्वेदी ने दावा किया है कि FBI के अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी हवाई अड्डे पर आठ घंटे तक हिरासत में रखा, जिसके कारण उनकी फ्लाइट छूट गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपनी आपबीती शेयर की. इसमें उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक पुरुष अधिकारी ने कैमरे की निगरानी में उनकी शारीरिक जांच की.

उन्होंने बताया कि उनकी तलाशी सिर्फ इसलिए ली गई क्योंकि उनके हैंडबैग में एक पावर बैंक था. अलास्का के एंकोरेज एयपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने इस पावर बैंक को "संदिग्ध" माना था. श्रुति ये यह भी दावा किया कि उन्हें इन आठ घंटों के दौरान शौचालय का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी.

चायपानी पब्लिक रिलेशन फर्म चलाने वालीं श्रुति चतुर्वेदी ने कहा, "कल्पना कीजिए कि पुलिस और FBI ने आपको 8 घंटे तक हिरासत में रखा हो, हास्यास्पद चीजों की पूछताछ का जा रही हो, कैमरे पर एक पुरुष अधिकारी आपकी शारीरिक जांच कर रहा हो, गर्म कपड़े, मोबाइल फोन, बटुआ सब ले लेना, ठंडे कमरे में रखना, टॉयलेट का उपयोग नहीं करने देना, या एक भी फोन कॉल करने की अनुमति नहीं देना, आपकी फ्लाइट भी छूट जाए- यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एयरपोर्ट पर लगे सुरक्षा अधिकारियों ने हैंडबैग में रखे आपके पावरबैंक को ‘संदिग्ध' लगा हो.”

Imagine being detained by Police and FBI for 8 hours, being questioned the most ridiculous things, physically checked by a male officer on camera, stripped off warm wear, mobile phone, wallet, kept in chilled room, not allowed to use a restroom, or make a single phone call, made…