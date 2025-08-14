भारत में लाल किला, तो पाकिस्तान में कहां से देते हैं पीएम भाषण? ऐसे होता है आज़ादी का जश्न

Pakistan independence day celebration : भारत इस साल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं. आपको जानकर दिलचस्प लगेगा कि भारत के साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मनाता है. इतिहासकार बताते हैं कि पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर 14 अगस्त को मान्यता मिली थी. उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को दिल्ली में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी. इसके अलावा, समय का भी फर्क एक कारण था, भारत पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है. भारत में 15 अगस्त की रात 12 बजे आज़ादी का नया दिन शुरू हुआ, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त 14 अगस्त की रात 11:30 बजे थे.
इसी वजह से पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाता है और वहां के प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं.
14 August History: कैसे भूल सकता है कोई आज का दिन, 14 अगस्त को भारत का हुआ था बटवारा
पाकिस्तान में कैसे मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस
- इस दिन भारत की तरह पाकिस्तान में भी सार्वजनिक अवकाश होता है. पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर विशेष नमाज के साथ होती है, जिसमें देश की उन्नति के लिए दुआएं की जाती है.
- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में देश की राजधानी इस्लामाबाद में झंडारोहण किया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं. इसका लाइव प्रसारण भी टीवी पर किया जाता है.
- वहीं, पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में 31 तोपों की सलामी भी देता है. इसके अलावा थल सेना, वायु सेना और नौसेना की शक्तियों का प्रदर्शन भी परेड के माध्यम से करता है.
- इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अर्धसैनिक बल एक-दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं. एक और चीज 2017 से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस घरेलू उड़ानों में कलाकारों से राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करवाती है.
