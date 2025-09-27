बिल गेट्स, डोनाल्‍ड ट्रंप के बाद टेक अरबपति एलन मस्‍क का नाम भी 'बदनाम' जेफरी एपस्टीन फाइलों से जुड़ गया है. डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा जारी 6 पन्नों के डॉक्‍यूमेंट में टेस्ला के सीईओ द्वारा 6 दिसंबर, 2014 को यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एपस्टीन के द्वीप की यात्रा का जिक्र किया गया है. यहां कई महिलाओं ने कहा था कि एपस्टीन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. प्रोग्राम में मस्क के नाम के आगे एक नोट में लिखा था, 'क्या यह अब भी हो रहा है?' डॉक्‍यूमेंट से यह साफ नहीं था कि मस्क ने यह यात्रा की थी या नहीं. हालांकि, मस्क ने इन दावों का खंडन किया है.

एलन मस्‍क ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'यह झूठ है.'

Every few months the media makes up new lies to attack Elon Musk. Now they are trying to link his name to Epstein Island.



Democratic Party & their media allies see Elon as a threat because he exposes corruption, challenges their narrative, & gives people free speech through 𝕏 pic.twitter.com/wIa7HP7yo1 — DogeDesigner (@cb_doge) September 26, 2025



डेमोक्रेट्स द्वारा जारी एपस्टीन के कैलेंडर की कॉपियों में 16 फरवरी, 2019 को डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रभावशाली सहयोगी स्टीव बैनन के साथ नाश्ते की योजना भी दिखाई गई थी. दस्तावेजों में 5 दिसंबर, 2014 को बिल गेट्स के साथ एक संभावित नाश्ते का भी उल्लेख किया गया था. डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट से अपनी जांच से जुड़ी सभी एपस्टीन फाइलें जारी करने की भी मांग की है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह कहते हुए नकार दिया है कि कोई "कस्‍टमर लिस्‍ट" नहीं है, जो लंबे समय से चले आ रही उन आरोपों का खंडन करती है कि एपस्टीन पॉवरफुल डेमोक्रेट्स सहित बड़ी हस्तियों को ब्लैकमेल कर रहा था.

मस्क तब से ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं, जब से एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि ट्रंप ने 2003 में एपस्टीन को जन्मदिन का नोट लिखा था. अब हटा दी गई एक पोस्ट में एलन ने दावा किया था कि एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का नाम था, जिसका अर्थ था कि यही कारण है कि दस्तावेज अभी भी गुप्त रखे गए हैं. टेस्ला के सीईओ ने बाद में स्वीकार किया कि पोस्ट 'बहुत आगे बढ़ गई'.

ट्रंप के साथ विवाद खड़ा होने पर सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख पद से हटने के कुछ हफ़्ते बाद, मस्क ने एपस्टीन फाइलें जारी न करने के लिए रिपब्लिकन नेता के खिलाफ तीखी टिप्पणियों की एक सीरीज पोस्ट की. एक्‍स पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा, 'क्या किसी सरकारी या व्यावसायिक कंप्यूटर में यह रिकॉर्ड करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने की संभावना है कि एपस्टीन के विमान से यूएस वर्जिन आइलैंड्स कौन गया था?'

मस्‍क ने एक अन्य पोस्ट में मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर यौन अपराध से जुड़ी फाइलें जारी करने का दबाव डाला, जैसा कि वादा किया गया था. उन्होंने कहा कि सच में, उन्होंने 'एपस्टीन' शब्द का इस्तेमाल आधा दर्जन बार किया और सभी से कहा कि एपस्टीन के बारे में बात करना बंद करो. बस वादे के मुताबिक, फाइलें जारी कर दो.

