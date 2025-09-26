मस्क, जुकरबर्ग या बेजोस, किसके पास है सबसे ज्यादा पैसा?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती ताकत ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बड़ा बदलाव किया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के आंकड़ों अनुसार, एलन मस्क (Elon Musk) एक बार फिर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में टॉप पर बने हुए हैं. आपको इस खबर में बताते हैं कि मस्क, जुकरबर्ग और जेफ बेजोस में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.
|रैंक
|नाम
|कुल संपत्ति (अनुमानित)
|कंपनी
|1
|एलन मस्क
|384 बिलियन
|टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स
|2
|मार्क जुकरबर्ग
|264 बिलियन
|मेटा प्लेटफॉर्म्स
|3
|जेफ बेजोस
|252 बिलियन
|अमेजॉन
एलन मस्क: 384 बिलियन डॉलर
एलन रीव मस्क (Elon Reeve Musk) एक प्रसिद्ध उद्यमी, व्यवसायी, इंजीनियर और निवेशक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क ने टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बड़ी कंपनी बनाया और अपने स्पेसएक्स उद्यम के साथ अंतरिक्ष यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं.
मार्क जुकरबर्ग: 264 बिलियन डॉलर
मार्क जुकरबर्ग मेटा प्लेटफॉर्म्स के संस्थापक हैं, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था. इस लिस्ट में मार्क की उम्र सबसे कम है. इन्होंने हार्वर्ड के अपने छात्रावास के कमरे से फेसबुक की शुरुआत की और आने वाले सालों में तेजी से इसका विस्तार किया.
जेफ बेजोस: 252 बिलियन डॉलर
अमेजॉन के फाउंडर के रूप में, जेफ बेजोस 1999-2000 के डॉट-कॉम बूम के दौरान एक जाना-माना नाम बन गए थे, लेकिन उनकी संपत्ति में असली उछाल 2008-2009 के वित्तीय संकट के बाद आया. फिर अमेजॉन ने वेब सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग में अपने आप को आगे बढ़ाया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं