अपने जिगरी दोस्त ट्रंप की टीम से अलग क्यों हो गए एलन मस्क?

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है. इस बार चर्चा का केंद्र बना है उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि वह उन्हें अपना "जिगरी दोस्त" मानते हैं. एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूलखर्ची कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि यह जीवन का एक तरीका बन जाएगा.

"I think a bill can be big or it could be beautiful. But I don't know if it could be both."



Tech billionaire Elon Musk tells CBS Sunday Morning's @Pogue he was "disappointed" to see the Trump-backed "big beautiful" spending bill, which passed in the House last week.



Musk said… pic.twitter.com/LUcuTaNYrs