एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से खुदको किया अलग, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

एलन मस्क ने खुदको डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान किया है. उन्होंने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में एलन मस्क ने लिखा कि चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूलखर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. डोज मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि यह सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.