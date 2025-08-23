सर्जियो गोर होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत, एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा की. ट्रुथ सोशल पर घोषणा करते हुए ट्रम्प ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में हमारे अगले संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहा हूं.

ट्रम्प ने गोर को "महान मित्र" बताते हुए कहा कि उन्होंने उनके ऐतिहासिक चुनाव अभियानों में काम किया, उनकी बेस्टसेलर किताबें प्रकाशित कीं और एक बड़े सुपर पैक का संचालन किया जिसने ट्रम्प के आंदोलन को समर्थन दिया. गोर, ट्रम्प के प्रशासन में लगभग 4,000 लोगों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभा चुके हैं और व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार तनाव के बीच नियुक्ति

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है. ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना शामिल है. भारत द्वारा रूस से तेल आयात बढ़ाने को लेकर अमेरिका ने नाराजगी जताई है, और यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बना हुआ है.

सर्जियो गोर, एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा दी. उनके बाद से दूतावास का अंतरिम प्रभार डी'अफेयर्स जॉर्गन के. एंड्रयूज के पास है.