देखते देखते ढह गई 22 मंजिला इमारत, एयरपोर्ट भी ढहा... वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के खौफनाक VIDEO

कुछ ही घंटों में दुनिया के दो अलग-अलग देशों को भूकंप के जोरदार झटकों ने हिलाकर रख दिया है. वेनेजुएला में एक ही मिनट के अंदर 7.2 और 7.5 तीव्रता के खतरनाक भूकंप आए हैं. भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि यहां कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं. भयावह मंजर की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि 22 मंजिला इमारत भी बिखर गई है. वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है. फिर जापान में लोगों ने भी भूकंप का डर महसूस किया. वहां भी रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है.
वेनेजुएला में भूकंप
वेनेजुएला की राजधानी कराकास के पास हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक रहे. वहां तटीय शहर मोरोन के पास पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया. इसके सिर्फ एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का और भी शक्तिशाली झटका लगा.
वेनेजुएला में एक मिनट के अंदर 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो भूकंप आए हैं. यह पिछले सौ से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं. यहां 22 मंजिला बिल्डिंग तक गिर गई है.#Venezuela #EarthQuake pic.twitter.com/okmzBV8pqw— NDTV India (@ndtvindia) June 25, 2026
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, पहले भूकंप का केंद्र समुद्र तट के पास स्थित मोरोन शहर से 21 किलोमीटर पश्चिम में था. इसके एक मिनट के भीतर ही करीब 45 किलोमीटर दूर 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार उसके पत्रकारों के अनुसार, इन झटकों से कई इमारतें गिर गईं. कराकास में अफरा-तफरी मच गई और लोग डरकर सड़कों पर निकल आए.
विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि भारी नुकसान और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की संभावना है. बारिनास राज्य के वेनेजुएला के डिप्टी विल्मर अज़ुआजे के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गए वीडियो में साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ हिस्से ढहते हुए दिखाई दिए. राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया है कि नुकसान के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है.
वेनेजुएला में एक मिनट में 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो भूकंप से ढह गया एयरपोर्ट#Venezuela #Airport pic.twitter.com/E9pSC9ulZE— NDTV India (@ndtvindia) June 25, 2026
जापान
उधर, गुरुवार सुबह जापान के उत्तर-पूर्वी हिस्से में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया. इसका केंद्र इवाते प्रांत के प्रशांत तट के पास था और इसकी गहराई 50 किलोमीटर थी. झटके आओमोरी, मियागी, होक्काइडो, अकिता, यामागाता, फुकुशिमा और यहां तक कि टोक्यो में भी महसूस किए गए.
जापान की मौसम एजेंसी ने बताया कि कुछ इलाकों में झटके इतने तेज थे कि लोगों के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया. कई सामान गिर सकते थे और फर्नीचर खिसक सकता था. एहतियात के तौर पर कुछ बुलेट ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गईं. हालांकि राहत की बात यह रही कि सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया.
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