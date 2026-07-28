वेनेजुएला भूकंप के 29 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला कुत्ता, रेस्क्यू देख लोग बोले- चमत्कार! VIDEO

वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप के 29 दिन बाद मलबे के नीचे से एक ऐसी आवाज आई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. कंक्रीट के ढेर में दबा 'बेयली' नाम का एक कुत्ता जिंदा मिला. बचावकर्मियों ने उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर कोई इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा था. हादसे के लगभग एक महीने बाद तक बचाव दल लोगों को जिंदा ढूंढ़ने की जगह ज्यादातर मलबा हटाने और सफाई के काम में लग चुके थे.
बचावकर्मियों को पिछले हफ्ते बेयली मिला. वह धूल से पूरी तरह ढका हुआ था और अपने मालिक की मृत मां के शव के पास सिकुड़कर बैठा था. बचाव दल ने बहुत सावधानी से मलबा हटाया, ताकि इमारत का बचा हुआ हिस्सा और न गिरे. मौके का वीडियो उस भावुक पल को दिखाता है, जब बचावकर्मियों ने बेहद दुबले और पानी की कमी से कमजोर हो चुके बेयली को बाहर निकाला. बाहर आते ही दमकलकर्मियों ने उसे तुरंत पानी पिलाया और मेडिकल टीम ने उसे आपातकालीन तरल पदार्थ (फ्लूइड) दिए.
भावुक कर देने वाला VIDEO
डियारियो डे मोरेलोस की रिपोर्ट के मुताबिक, बेयली 11 साल की विक्टोरिया इसाबेला रेंगेल का कुत्ता है. विक्टोरिया भी भूकंप में अपना घर गिरने के बाद बच गई थी. लेकिन इस हादसे में उसकी मां और नानी की मौत हो गई. ऐसे में बेयली का जिंदा बचना उस छोटी बच्ची के लिए उम्मीद की एक भावुक किरण बन गया.
🚨 | BEYLI DURÓ 29 DÍAS BAJO LOS ESCOMBROS, CASI UN MES.— Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) July 24, 2026
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तबाही कितनी बड़ी है?
24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे. इनका सबसे ज्यादा असर कई इलाकों पर पड़ा, जिनमें राजधानी कराकास भी शामिल है. इस भीषण आपदा में करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई है. सैकड़ों इमारतें पूरी तरह ढह गईं. वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक, इस आपदा से सीधे तौर पर 19.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.
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