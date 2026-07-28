विज्ञापन
विशेष लिंक

वेनेजुएला भूकंप के 29 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला कुत्ता, रेस्क्यू देख लोग बोले- चमत्कार! VIDEO

11 साल की विक्टोरिया ने भूकंप में अपनी मां और नानी को खो दिया है. लेकिन 29 दिन बाद अपने पालतू कुत्ते को जिंदा पाना उस उस छोटी बच्ची के लिए उम्मीद की एक भावुक किरण बन गया.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
वेनेजुएला भूकंप के 29 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला कुत्ता, रेस्क्यू देख लोग बोले- चमत्कार! VIDEO
वेनेजुएला भूकंप के 29 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला कुत्ता (फोटो- सोशल मीडिया)

वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप के 29 दिन बाद मलबे के नीचे से एक ऐसी आवाज आई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. कंक्रीट के ढेर में दबा 'बेयली' नाम का एक कुत्ता जिंदा मिला. बचावकर्मियों ने उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर कोई इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा था.  हादसे के लगभग एक महीने बाद तक बचाव दल लोगों को जिंदा ढूंढ़ने की जगह ज्यादातर मलबा हटाने और सफाई के काम में लग चुके थे.

बचावकर्मियों को पिछले हफ्ते बेयली मिला. वह धूल से पूरी तरह ढका हुआ था और अपने मालिक की मृत मां के शव के पास सिकुड़कर बैठा था. बचाव दल ने बहुत सावधानी से मलबा हटाया, ताकि इमारत का बचा हुआ हिस्सा और न गिरे. मौके का वीडियो उस भावुक पल को दिखाता है, जब बचावकर्मियों ने बेहद दुबले और पानी की कमी से कमजोर हो चुके बेयली को बाहर निकाला. बाहर आते ही दमकलकर्मियों ने उसे तुरंत पानी पिलाया और मेडिकल टीम ने उसे आपातकालीन तरल पदार्थ (फ्लूइड) दिए.

पशु डॉक्टर मिर्ना ने कहा, "यह सच में एक चमत्कार है. उसके साथ जो कुछ हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. उसकी आंखों में कुछ छाले (अल्सर) हैं, लेकिन वह जल्द ठीक हो जाएगा." करीब चार हफ्ते तक बिना ठीक से खाना और पानी मिले रहने के बावजूद डॉक्टरों ने बताया कि बेयली की हालत अभी स्थिर है और उस पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है.

भावुक कर देने वाला VIDEO

डियारियो डे मोरेलोस की रिपोर्ट के मुताबिक, बेयली 11 साल की विक्टोरिया इसाबेला रेंगेल का कुत्ता है. विक्टोरिया भी भूकंप में अपना घर गिरने के बाद बच गई थी. लेकिन इस हादसे में उसकी मां और नानी की मौत हो गई. ऐसे में बेयली का जिंदा बचना उस छोटी बच्ची के लिए उम्मीद की एक भावुक किरण बन गया.

तबाही कितनी बड़ी है?

24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे. इनका सबसे ज्यादा असर कई इलाकों पर पड़ा, जिनमें राजधानी कराकास भी शामिल है. इस भीषण आपदा में करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई है. सैकड़ों इमारतें पूरी तरह ढह गईं. वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक, इस आपदा से सीधे तौर पर 19.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

यह भी पढ़ें: अपनी जगह से खिसक गई 2 फीट जमीन, वेनेजुएला में आए जुड़वां भूकंप पर NISAR सैटेलाइट का बड़ा खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela, Venezuela Earthquake, Rescue Operation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com