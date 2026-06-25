एक साथ डोल गई पूरी धरती! वेनेजुएला में 7.5 के भूकंप के बाद गिरी इमारतें, जापान में 6.9 से थर्राई जमीन

earthquakes News: वेनेजुएला में भूकंप के बाद इमारतें गिर गईं (फोटो- एएफपी)
एक साथ दो देश बहुत बड़े भूकंप से थर्रा गए हैं. जहां वेनेज़ुएला में लगभग एक मिनट के गैप में दो जबरदस्त भूकंप आए, जिससे राजधानी काराकस में इमारतें ढह गईं और नुकसान हुआ. रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 तीव्रता वाले ये लगातार आए भूकंप, पिछले सौ से ज़्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं. वहीं दूसरी तरफ जापान में भी शक्तिशाली भूंकप आया है. जापान में रिक्टर स्केल पर 6.9 का भूकंप आया है.
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