विज्ञापन
विशेष लिंक

एक साथ डोल गई पूरी धरती! वेनेजुएला में 7.5 के भूकंप के बाद गिरी इमारतें, जापान में 6.9 से थर्राई जमीन

वेनेजुएला में रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 तीव्रता वाले ये लगातार आए भूकंप, पिछले सौ से ज़्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
एक साथ डोल गई पूरी धरती! वेनेजुएला में 7.5 के भूकंप के बाद गिरी इमारतें, जापान में 6.9 से थर्राई जमीन
earthquakes News: वेनेजुएला में भूकंप के बाद इमारतें गिर गईं (फोटो- एएफपी)

एक साथ दो देश बहुत बड़े भूकंप से थर्रा गए हैं. जहां वेनेज़ुएला में लगभग एक मिनट के गैप में दो जबरदस्त भूकंप आए, जिससे राजधानी काराकस में इमारतें ढह गईं और नुकसान हुआ. रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 तीव्रता वाले ये लगातार आए भूकंप, पिछले सौ से ज़्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं. वहीं दूसरी तरफ जापान में भी शक्तिशाली भूंकप आया है. जापान में रिक्टर स्केल पर 6.9 का भूकंप आया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela Earthquake, Japan Earthquake, Earthquack, Earthquake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com