ममदानी से मुलाकात के पहले ही ट्रंप के बिगड़े बोल, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर पर फिर की बयानबाजी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह शुक्रवार, 21 को व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क शहर के निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की मेजबानी करने वाले हैं. रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने ममदानी से मिलने की घोषणा करते वक्त भी उनपर कम्युनिस्ट बोलकर निशाना साधने का मौका नहीं गंवाया. ट्रंप ने पहले भी उन्हें कम्यूनिस्ट पागल तक कहा है, यह भी धमकी दी कि अगर ममदानी मेयर चुनाव जीते तो न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंड काट देंगे.

अब ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि "कम्युनिस्ट मेयर ममदानी ने उनसे एक बैठक के लिए कहा है और यह शुक्रवार, 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी."

हालांकि खबर लिखे जाने तक ममदानी ने अपनी ओर से बैठक की पुष्टि नहीं की है. घोर आप्रवासी विरोधी ट्रंप ने ममदानी के दक्षिण एशियाई नाम का मजाक उड़ाया है. अमेरिका के सबसे बड़े शहर को चलाने के लिए मेयर के रूप में मुस्लिम के चुनाव पर न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंड में कटौती करने की धमकी दी है.

ट्रंप ने हाल ही में युगांडा में जन्मे राजनेता ममदानी के नाम का जानबूझकर गलत उच्चारण करते हुए कहा था, "मंदामी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो."

वहीं ममदानी भी इस महीने की शुरुआत में अपनी जीत के बाद विक्ट्री स्पीच के दौरान 79 वर्षीय रिपब्लिकन राष्ट्रपति पर निशाना साधने से नहीं चुकें. ममदानी ने अपनी जोश से भरी समर्थकों की भीड़ के सामने कहा था, "डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप (यह स्पीच) देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं - वॉल्यूम को और बढ़ाएं!"

बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की थी कि राष्ट्रपति ने वास्तव में ममदानी को बोलते हुए देखा था.

