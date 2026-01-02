उमर खालिद को जेल में पहुंचा ममदानी का यह खास लेटर, जानें न्यूयॉर्क सिटी के मेयर क्या लिखा

न्यूयॉर्क सीटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को एक लेटर लिखा है. जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर ने इस लेटर में लिखा है कि वे उमर के बारे में सोचते हैं. उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में लगभग पांच साल से जेल में बंद हैं.

जोहरान ममदानी ने 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और एशियाई मूल के मेयर के रूप में शपथ ली है और इसके बाद खालिद की पार्टनर बनोज्योत्स्ना लाहिड़ी ने बिना तारीख वाला यह लेटर शेयर किया है.

इस लेटर में लिखा है, "प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और इसे खुद पर हावी न होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूं. आपके माता-पिता से मिलकर खुशी हुई. हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं."

बता दें कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उनपर दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाया गया था. तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. हाल ही में, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 27 दिसंबर को उनकी बहन आयशा फातिमा सैयदा की शादी में शामिल होने के लिए अनंतिम जमानत दी थी. उन्होंने 29 दिसंबर को अधिकारियों के सामने वापस सरेंडर कर दिया और जेल चले गए.

खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, कथित तौर पर दिसंबर की शुरुआत में अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका गए थे और उसी दौरान ममदानी से मिले थे.

न्यूयॉर्क में 'ममदानी युग' शुरू

फेमस भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के बेटे जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया था. उन्होंने सबसे बड़े अमेरिकी शहर के मेयर के रूप में पदभार संभाला है. नए साल के दिन औपचारिक रूप से उन्होंने मेयर पद की शपथ ली. उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने पद की शपथ दिलाई.

सिटी हॉल की सीढ़ियों पर पद की शपथ लेने के बाद, ममदानी ने उन समाजवादी नीतियों को लागू करने की कसम खाई जिसके दम पर उन्होंने यह चुनाव जीता है. उन्होंने कहा, "मैं कट्टरपंथी समझे जाने के डर से अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा." उन्होंने "न्यूयॉर्क वासियों के जीवन को बेहतर बनाने" के लिए "बड़ी सरकार के युग" को वापस लाने का वादा किया.

उन्होंने मुफ्त बसें, छह महीने तक बच्चों की मुफ्त देखभाल (फ्री चाइल्ड केयर), सरकारी दुकानों और घरों के किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के अपने वादे को दोहराया. ममदानी के गुरू माने जाने वाले सैंडर्स ने कहा, "इस शहर और देश के अरबपति वर्ग को यह समझना होगा कि अमेरिका में उनके पास सब कुछ नहीं हो सकता... वह अमेरिका, हमारा महान देश, केवल कुछ लोगों का नहीं, बल्कि हम सभी का होना चाहिए. और वह सबक आज न्यूयॉर्क शहर में शुरू होता है."

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने जोहरान ममदानी, कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ