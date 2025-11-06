'न्यूयॉर्क में भयानक चीजे होंगी'... जोहरान ममदानी की जीत पर भड़के ट्रंप! नए मेयर के नाम का उड़ाया मजाक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी मोर्चे पर बड़ा डेंट लगा है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के साथ-सात वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर का चुनाव भी जीत लिया है. इन सभी हार में ट्रंप को चोट न्यूयॉर्क में लगी है जहां उन्होंने भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. अब ममदानी के जीत जाने के बाद भी ट्रंप ममदानी का मजाक उड़ा रहे हैं, न्यूयॉर्क के लोगों को कोस रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के लिए कहा कि "उनका नाम कुछ भी हो". ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि न्यूयॉर्क में अब बहुत बुरा होने जा रहा है.

भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक समाजवादी ममदानी के न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर चुने जाने के एक दिन बाद बुधवार को फ्लोरिडा में अमेरिका बिजनेस फोरम मियामी को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब वह पिछले साल 5 नवंबर को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे, तो अमेरिकी लोगों ने अपनी संप्रभुता को "बहाल" कर लिया था, लेकिन मंगलवार को मेयर के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने इसे "थोड़ा सा खो दिया".

ट्रंप ने कहा, "लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे. इसके बारे में चिंता मत करो... आप देखना कि न्यूयॉर्क में क्या होता है, भयानक होगा... मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप देखना ऐसा होगा...और ममडामी, चाहे न्यूयॉर्क में उसका जो कुछ नाम हो... उसे लगता है कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों का खेलना अद्भुत है." ट्रंप के यह बोलते दर्शक हंसने लगते हैं.

इसके अलावा ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ममदानी के विक्ट्री स्पीच को "बहुत गुस्से वाली स्पीच" बताया और कहा कि चुने गए मेयर को राष्ट्रपति के साथ सकारात्मक कामकाजी संबंध बनाए रखना चाहिए. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, "मुझे लगा कि यह बहुत गुस्से वाला भाषण था, निश्चित रूप से मेरे प्रति गुस्सा था और मुझे लगता है कि उन्हें मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि मैं उनमें से एक हूं जिसे उनके पास आने वाली कई चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए उनकी शुरुआत खराब रही है."

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार के नतीजों के बाद कहा, "सभी अमेरिकियों के सामने आने वाला निर्णय इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है. हमारे पास कम्युनिज्म (साम्यवाद) और कॉमन सेंस के बीच एक चुनने का विकल्प है. आप समझ रहे हैं? कॉमन सेंस? या तो आप कॉमन सेंस चुनेंगे या फिर कम्युनिज्म." उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म अतीत में काम नहीं आया है.

ट्रंप ने कहा, "हमारे विरोधी एक आर्थिक रूप से एक बुरा सपना पेश कर रहे हैं. हम एक आर्थिक चमत्कार कर रहे हैं."

