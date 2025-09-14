पुतिन नहीं मान रहे ट्रंप की बात और डोनाल्ड हैं बेचैन... क्या है पूरा मामला?

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप (Doanld Trump) ये दावा करके सत्ता में आए थे कि वह राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब तक वो दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन जिस रूस-यूक्रेन युद्ध को बाएं हाथ का खेल समझने का दावा वो कर रहे थे, वही उनके लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. वह पुतिन से मुलाकात भी कर चुके हैं और जेलेंस्की से भी, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा और इसके ही चक्कर में वह भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ रिश्ते खराब करने को लेकर अपने ही देश में आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं. खैर, अब ट्रंप खुद भी अपनी कमजोरी स्वीकार करते दिख रहे हैं. शुक्रवार को वे व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ डिनर में ये कहते दिखे कि रूस-यूक्रेन युद्ध न रोक पाना सबसे कठिन संघर्ष साबित होता दिख रहा है. कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर ट्रंप बेचैन दिख रहे हैं, वहीं पुतिन अपनी शर्तों की लिस्ट के साथ अड़े हुए हैं.

'नाटो' देश चीन पर लगाएं 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ- ट्रंप

इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को सभी नाटो देशों को ओपन लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक प्रतिबंध एक शर्त के साथ लगाने की बात कही गई है. ट्रंप ने कहा है कि ये प्रतिबंध तभी होंगे जब सभी 'नाटो' देश एक साथ रूस से तेल की खरीद बंद कर दें और समान कार्रवाई शुरू करें. उन्होंने लिखा है कि कुछ 'नाटो' सदस्यों द्वारा रूस से तेल खरीदना 'चौंकाने वाला' है, क्योंकि यह एलायंस की वार्ता‑क्षमता और रूस पर दबाव बनाने की शक्ति को कमजोर करता है. ट्रंप ने सुझाव दिया है कि 'नाटो' देशों को चीन के खिलाफ 50 से 100 प्रतिबंधित टैरिफ लगाने चाहिए, विशेष रूप से उन वस्तुओं पर जो चीन रूसी पेट्रोलियम खरीदता है. ये टैरिफ रूस‑यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद वापस लिए जा सकते हैं.

मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध शुरू ही न होता- ट्रंप

ट्रंप यह मानते हैं कि चीन ने रूस पर काफी प्रभाव रख रखा है, और ये टैरिफ उसके इस प्रभाव को कम कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि ये उनका युद्ध नहीं है. अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता. उन्होंने इस युद्ध को "बाइडेन और ज़ेलेन्स्की का युद्ध" माना है. उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले सप्ताह अकेले 7,118 लोग इस युद्ध में मारे गए हैं. ट्रंप ने अपील की है कि सभी 'नाटो' देशों को मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए. सभी उसी समय प्रतिबंधात्मक कदम उठाएं.

पुतिन भी अपनी जिद पर अड़े हैं

यूक्रेन से जंग रोकने के लिए पुतिन चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर बात हो. रूस चाहता है कि जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन की विदेश और रक्षा नीति उसके मुताबिक हो ताकि यूक्रेन उनके देश के लिए आगे किसी प्रकार का खतरा न बन सके.

रूस ने यूक्रेन के लुहान्सक,जपोरिजिया, क्रीमिया और खेरसन जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया है. अब रूस इन इलाकों को वापस नहीं करना चाहता.

रूस की एक मांग ये भी है कि यूक्रेन नाटो सदस्यों से दूरी बनाकर रखे. यूक्रेन का इस्तेमाल नाटो के बेस के रूप में न हो.

रूस पर लगाए गए सभी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं.

चीन पर लगे 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने कहा कि चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाएं ताकि रूस‑चीन के रिश्ते से उत्पन्न आर्थिक शक्ति कम हो सके. युद्ध जल्द समाप्त हो और बहुत से जीवन बचाए जाएं. यदि ये न हों, तो वे कह रहे हैं कि आप बस मेरा समय, अमेरिका का समय, ऊर्जा और धन बर्बाद कर रहे हैं. ट्रंप का यह पत्र एक ऐसे समय में आया है जब रूस‑यूक्रेन युद्ध की स्थिति, तेल और ऊर्जा की वैश्विक नीति और 'नाटो' देशों की भूमिका पर बढ़ती चिंताएं हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य 'नाटो' देश उनकी इस अपील के साथ कितने सहमत होंगे, क्योंकि कुछ देशों को रूस से ऊर्जा स्रोतों पर बहुत निर्भरता है.

(इनपुट ians से भी)