विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाओ, रूसी तेल खरीदना करो बंद... ट्रंप ने नाटो देशों को लिखी चिट्ठी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं. साथ ही उन्‍होंने प्रस्ताव दिया कि नाटो एक समूह के रूप में रूस पर अपनी आर्थिक पकड़ कमजोर करने के लिए चीन पर 50-100 फीसदी टैरिफ लगाए.

Read Time: 3 mins
Share
चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाओ, रूसी तेल खरीदना करो बंद... ट्रंप ने नाटो देशों को लिखी चिट्ठी
डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो मेरे कहे अनुसार करता है, तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा. (फाइल)
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र जारी कर उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए कहा है.
  • ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में मदद के लिए चीन पर 50 से 100% शुल्क लगाना चाहिए.
  • ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध उनका नहीं बल्कि बाइडेन और जेलेंस्की का संघर्ष है, जिसे वे रोकना चाहते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर इस बार नाटो देश हैं. ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र लिखकर उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है. साथ ही ट्रंप ने कहा है कि नाटो देशों को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में मदद के लिए चीन पर 50 से 100 प्रतिशत शुल्क लगाना चाहिए. इससे एक दिन पहले अमेरिका ने जी-7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया था.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखा, "मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा करना शुरू कर दें, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें."

चीन पर टैरिफ से युद्ध खत्‍म करने में मिलेगी मदद: ट्रंप 

उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नाटो, एक समूह के रूप में, रूस पर अपनी आर्थिक पकड़ कमजोर करने के लिए चीन पर 50-100 फीसदी टैरिफ लगाए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने से ''इस घातक, लेकिन हास्यास्पद युद्ध को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी.''

उन्होंने कहा, ''चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण और पकड़ है, और ये शक्तिशाली शुल्क उस पकड़ को तोड़ देंगे.''

ट्रंप का रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र जारी कर उनसे रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है. ये खत बाद में एक्स पर भी शेयर किया गया जिसका शीर्षक दिया गया- सभी नाटो देशों के नाम एक खत.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जीत के लिए नाटो की प्रतिबद्धता ''100 प्रतिशत से बहुत कम रही है, और कुछ लोगों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है.''

यूक्रेन युद्ध 'उनका संघर्ष नहीं है': ट्रंप 

ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध ''उनका संघर्ष नहीं है'' और अगर वह राष्ट्रपति होते तो यह संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होता.

उन्होंने कहा, ''यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है. मैं यहां केवल इसे रोकने और हजारों रूसी और यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए हूं... अगर नाटो मेरे कहे अनुसार करता है, तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी की जान बच जाएगी! अगर नहीं, तो आप मेरा और अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं.''

उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नाटो, एक समूह के रूप में, रूस पर अपनी आर्थिक पकड़ कमजोर करने के लिए चीन पर 50-100% टैरिफ लगाए. यह ट्रंप की पहले की धमकियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होने पर मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने और उसके तेल खरीदने वाले देशों, जैसे कि शीर्ष खरीदार चीन और भारत, पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी.

राष्ट्रपति ने रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है. अमेरिका ने चीन से आयात पर कुल 30 प्रतिशत कर लगाया है, जबकि बीजिंग ने वाशिंगटन से आयात पर 10 प्रतिशत कर लगाया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Trump Letter To NATO Countries, Russia-Ukraine War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com