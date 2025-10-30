विज्ञापन
विशेष लिंक

जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद खुश हुए ट्रंप, चीन पर 10 पर्सेंट घटाया टैरिफ

शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को एक कठोर वार्ताकार के साथ ही एक महान देश का महान नेता भी कह. हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
जिनपिंग से मुलाकात करने के बाद खुश हुए ट्रंप, चीन पर 10 पर्सेंट घटाया टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप चीन पर मेहरबान दिखे. उन्होंने इस मुलाकात के बाद ही चीन पर 10 पर्सेंट टैरिफ कम कर दिया है. बता दें कि दक्षिण कोरिया के बुसावा में दोनों की मुलाकात 6 साल बाद हो रही थी. 

ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को बताया कठोर वार्ताकार

बता दें कि दोनों एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे थे. माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की यह यात्रा अमेरिका-चीन व्यापार और सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता के बीच सियोल और वाशिंगटन के साथ बीजिंग के भविष्य के संबंधों की नींव रखेगी. शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को एक कठोर वार्ताकार के साथ ही एक महान देश का महान नेता भी कह. हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं. ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बीच लंबे समय तक शानदार संबंध बने रहेंगे और आपका हमारे साथ होना सम्मान की बात है.

ट्रंप तो देखकर अच्छा लग रहा है- जिनपिंग

वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप को देखकर अच्छा लग रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी-कभी टकराव होना सामान्य बात है. उनका मानना ​​है कि चीन का विकास ट्रंप के 'अमेरिका को फिर से महान बनाओ' नजरिए के साथ-साथ चलता है और वह अमेरिका-चीन संबंधों के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. 2019 के बाद डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति की यह पहली मुलाकात हो रही है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर पहले से लगाए गए टैरिफ पर 100 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी और कहा था कि चीन पर 157 फीसदी टैरिफ 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे. चीन ने भी रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर अपने नियम कड़े कर दिए थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ बम फोड़ दिया था.

पिछले हफ्ते, दोनों देशों के व्यापार वार्ताकारों ने मलेशिया में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ट्रंप और शी के बीच आगामी शिखर सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ. इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी अब प्रभावी रूप से विचाराधीन नहीं है. (इनपुट ians से भी)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Turmp, Tarrif Hike, Xi Jinping
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com