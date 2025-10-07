विज्ञापन
ट्रंप ने अब ट्रकों पर लगाया 25% टैरिफ! अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान से किसे लगेगा झटका?

Donald Trump Tariff Bomb: डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, "1 नवंबर, 2025 से, अन्य देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले सभी मध्यम और भारी शुल्क वाले ट्रकों पर 25% की दर से टैरिफ लगाया जाएगा."

ट्रंप ने अब ट्रकों पर लगाया 25% टैरिफ! अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान से किसे लगेगा झटका?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
  • अमेरिका में सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 1 नवंबर से 25 प्रतिशत का टैरिफ लागू होगा, जो पहले 1 अक्टूबर था
  • अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और घरेलू माल का लगभग तिहाई परिवहन करता है
  • मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड अमेरिका को भारी ट्रक सप्लाई करने वाले शीर्ष देश हैं
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नाम ही टैरिफ मैन बन गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में आयात होने वाले मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ 1 नवंबर से शुरू होगा. इससे पहले उन्होंने इनपर टैरिफ लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर बताई थी लेकिन अब इसे एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है.

ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल साइट पर एक पोस्ट में लिखा, "1 नवंबर, 2025 से, अन्य देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले सभी मध्यम और भारी शुल्क वाले ट्रकों पर 25% की दर से टैरिफ लगाया जाएगा."

फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका का ट्रकिंग उद्योग वहां कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है. ये ट्रक ही अमेरिका के सभी घरेलू माल का लगभग 73 प्रतिशत परिवहन करते हैं. यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 20 लाख अमेरिकी भारी और ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक ड्राइवरों के रूप में काम करते हैं, जिनमें से कई मैकेनिक और सहायक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं.

अमेरिका को ट्रंप सप्लाई करने वाले शीर्ष पांच देश मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड हैं.

ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारी ट्रकों पर टैरिफ का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मेक्सिको और कनाडा में बने ऐसे वाहनों को टैरिफ से छूट है या नहीं. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार कैपिटल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री नील शियरिंग और स्टीफन ब्राउन ने कहा, "अमेरिका 78 प्रतिशत भारी ट्रक आयात मेक्सिको से और 15 प्रतिशत कनाडा से करता है." 

उन्होंने पिछले महीने यूएस-मेक्सिको-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए एक नोट में कहा, "एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस समझौते का पालन करने वाले उत्पादों के लिए छूट होगी या नहीं."

