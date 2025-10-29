'मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं': ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ के साथ फिर दोहराया सीजफायर वाला झूठ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 29 अक्टूबर को एक बार फिर कहा कि मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं. एशिया दौरे पर निकले ट्रंप ने साउथ कोरिमा में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की "सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति" के रूप में प्रशंसा की, उनकी नजरों को "पिता" की तरह बताया, लेकिन यह भी कहा कि पीएम मोदी ऐसे "किलर" हैं जो "बहुत कठोर हैं (टफ एज हेल)."

साउथ कोरिया के ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के CEO लंच में अपनी बात रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यक्तिगत रूप से परमाणु युद्ध को टालने के अपने विवादित और झूठे दावे को भी दोहराया. ट्रंप ने यहां दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से परमाणु हथियार से लैस दो देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिली, उन्होंने दावा किया कि संघर्ष के दौरान सात विमानों को मार गिराया गया था.

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सीजफायर को व्यापार वार्ता से जोड़ते हुए शत्रुता को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी और पाकिस्तान के नेतृत्व दोनों से फोन पर बात की थी. ट्रंप ने कहा, "मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं, और मेरे मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत सम्मान और प्यार है. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. इसी तरह, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री एक महान व्यक्ति हैं. उनके पास एक फील्ड मार्शल है. आप जानते हैं कि वह फील्ड मार्शल क्यों हैं? वह एक महान सेनानी हैं. और मैं उन सभी को जानता हूं. मैं पढ़ रहा हूं कि सात विमानों को मार गिराया गया था. ये दो परमाणु राष्ट्र हैं. और वे वास्तव में इस पर जा रहे थे."

ट्रंप ने यहां कहा, "और मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा, 'हम आपके साथ व्यापार समझौता नहीं कर सकते... (उन्होंने कहा) नहीं, नहीं, हमें एक व्यापार समझौता करना ही होगा. मैंने कहा, 'नहीं, हम नहीं कर सकते. आप पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं.' और फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और कहा, 'हम आपके साथ व्यापार नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आप भारत के साथ लड़ रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए.' उन दोनों ने ऐसा कहा. वे मजबूत लोग हैं. प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हैं. वे वैसे दिखते हैं जैसा आप पिता को देखना चाहते हैं. लेकिन वो किलर हैं. वह बेहद सख्त हैं. (मोदी ने कहा) 'नहीं, हम लड़ेंगे.'' मैंने कहा, 'वाह, यह वही आदमी है जिसे मैं जानता हूं.''

ट्रंप ने झूठा दावा करते हुए कहा, "ठीक दो दिनों के बाद, उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा, 'हम समझ रहे हैं,' और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया. यह कैसा है? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अब, क्या आपको लगता है कि बाइडेन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) ने ऐसा किया होता? मुझे ऐसा नहीं लगता."

बार-बार ट्रंप का वही झूठ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50 से अधिक बार वही झूठ दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच टैरिफ लादने और व्यापार संधि न करने की धमकी देकर सीजफायर करवाया था. भारत ने इस झूठ को बार बार उजागर किया है और सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से सीजफायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, बातचीत सीधा पाकिस्तान से की गई थी और उसकी अपील पर की गई थी.