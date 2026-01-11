विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में भयानक गोलीबारी, हमलावर ने छह को गोलियों से भून डाला, 7 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा

अमेरिका में गोलीबारी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें हमलावर ने परिवार से जुड़े तमाम लोगों को निशाना बनाया और उन्हें मार डाला. हत्यारोपी को पकड़ लिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिका में भयानक गोलीबारी, हमलावर ने छह को गोलियों से भून डाला, 7 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा
Mississippi shooting
मिसीसिपी:

अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई, जब मिसीसिपी प्रांत की क्ले काउंटी में छह लोगों की मौत हो गई. राज्य में गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आईं. हमलावर ने परिवार से जुड़े चार व्यक्तियों समेत छह लोगों को गोलियों से भून डाला. इसमें एक सात साल का मासूम बच्चा भी शामिल है. क्ले काउंटी शेरिफ ने आरोपी की पहचान 24 साल के डेरिका एम मूर के तौर पर की है. मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है.शेरिफ ने कहा कि पीड़ितों को अलग-अलग जगहों पर निशाना बनाया गया.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों में चार हमलावर के जानने वाले बताए जा रहे हैं. सबसे छोटा बच्चा तो हमलावर का चचेरा भाई बताया जा रहा है.स्कॉट शेरिफ ने कहा, वो नहीं जानते कि सात साल के बच्चे को मारने का क्या मकसद हो सकता है.उन्होंने कहा कि परिवार वालों को मार डालने की इस घटना की वजहों का जल्द पता लगा लेंगे. स्कॉट के मुताबिक, हमलावर ने एक छोटे बच्चे के सिर पर बंदूक तान दी थी.

स्थानीय समाचार चैनलों और पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात मिसिसिपी के क्ले काउंटी में कम से कम छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है.

एनबीसी न्यूज़ के अनुसार, ये मौतें तीन अलग-अलग स्थानों पर हुईं.क्ले काउंटी के शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि संदिग्ध हिरासत में है और अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है.उनकी पोस्ट में मृतकों की सटीक संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन डब्ल्यूटीवीए ने कहा कि छह लोगों की मौत हुई है.स्कॉट और शेरिफ विभाग मामले की पड़ताल कर रहे हैं.

स्कॉट ने फेसबुक पर लिखा, मैं आप सभी से हमारे पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं.पूर्वोत्तर मिसिसिपी में स्थित क्ले काउंटी की आबादी लगभग 20,000 है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Mass Shooting, Mississippi News, Mississippi Shooting, Clay County, US News Latest
Get App for Better Experience
Install Now