ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान... नए हमले की संभावना बहुत कम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक बातचीत आगे बढ़ती है, ईरान पर दोबारा मिलिट्री हमले की 'बहुत कम संभावना' है, लेकिन उन्होंने आगे मिलिट्री कार्रवाई से इनकार नहीं किया. सीएनएन के साथ एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया है और आगे मिलिट्री एक्शन की जरूरत 'बहुत कम' है. ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का जिक्र करते हुए कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करते हैं या नहीं. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में पावर प्लांट और पुलों समेत संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट की पहचान कर ली है और वह एक घंटे में 38 पुलों को नष्ट कर सकता है. ट्रंप ने फिर कहा, "ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं."

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन ईरान से बात कर रहा है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने आठ कनाडाई बिजनेस पर बैन लगाए थे, जिन पर क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के जरिए तेहरान को पैसे ट्रांसफर करने में मदद करने का आरोप था. व्हाइट हाउस से निकलने से पहले ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं. हम कर रहे हैं. राष्ट्रपति ने मिलिट्री हालात को अमेरिका के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुल रहा है. हमने ईरान को हरा दिया है. हम ईरान मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं. ईरान के लिए उनका मैसेज पूछे जाने पर, ट्रंप ने मिलिट्री सफलता के अपने दावे के साथ यह इशारा भी दिया कि डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट जारी हैं. उनकी यह टिप्पणी उसी दिन आई, जिस दिन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत कनाडा के आठ मनी सर्विसेज बिजनेस पर बैन लगाने की घोषणा की.

ट्रेजरी ने कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे ईरान से जुड़े इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए ईरानी रियाल और दूसरी करेंसी को डिजिटल एसेट्स से एक्सचेंज कर रही थीं. उसने कहा कि कई कंपनियों ने सजा पाए ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एड्रेस से डील किया था. बता दें कि मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी हार का सामना करना पड़ा. दावे ये भी हैं कि इसके बाद ट्रंप का ऐसा रुख सामने आया है.