ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को सबके सामने किसने मारा? पुलिस के हाथ खाली, गर्दन पर कैसे लगाया निशाना

Donald Trump ally Charlie Kirk shot dead: पुलिस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि गोली कैंपस की छत से चली थी, जो काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी. यह एक टारगेट बनाकर हत्या करने का मामला प्रतीत होता है.

ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को सबके सामने किसने मारा? पुलिस के हाथ खाली, गर्दन पर कैसे लगाया निशाना
  • यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे राजनीतिक हिंसा की आशंका बढ़ गई.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क की मौत की पुष्टि की और सरकारी भवनों पर झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया.
  • गोलीकांड का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पहले एक संदिग्ध को छोड़ दिया गया, एफबीआई जांच जारी है.
अमेरिका को एक बार फिर एक गोलीकांड ने दहला दिया है. इस बार गोली के निशाने पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास आया है. ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और  इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई. इससे तेजी से बढ़ते संयुक्त राज्य अमेरिका में और अधिक राजनीतिक हिंसा की आशंका पैदा हो गई. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि 31 साल के चार्ली किर्क की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है.

किर्क के हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे, ट्रंप की शपथ

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "ग्रेट और यहां तक ​​कि लेजेंड्री चार्ली किर्क की मृत्यु हो गई है.” ट्रंप के लिए चार्ली किर्क कितना अहमियत रखता था, यह इस बात से भी दिखता है कि 79 वर्षीय राष्ट्रपति ने रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है. राष्ट्रपति के आदेश के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी झंडे झुका दिए गए.

व्हाइट हाउस का झंडा आधा झुका

गोलीकांड को जिसने भी अंजाम दिया वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पहले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया. इसकी जानकारी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है. यानी अभी भी हत्यारा पुलिस की चंगूल से बाहर है.
कैसे दिया हत्या को अंजाम

घटनास्थल के वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तभी एक गोली चलने की आवाज आई. कैमरे के तेजी से हिलने से पहले चार्ली अपनी कुर्सी पर गिरता हुआ दिखे और दर्शकों में घबराहट की आवाजें आने लगीं. जांचकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना ​​है कि गोली कैंपस की छत से चली थी, जो काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी. यह एक टारगेट बनाकर हत्या करने का मामला प्रतीत होता है.

इस इवेंट में मौजूद यूटाह के पूर्व कांग्रेसी जेसन चाफेट्ज ने फॉक्स न्यूज को बताया कि गोली तब चली जब चार्ली किर्क भीड़ के साथ सवाल-जवाब सेशन कर रहे थे. बुरी तरह से सहमे हुए चाफेट्ज ने नेटवर्क को बताया, "पहला सवाल धर्म के बारे में था. वह लगभग 15-20 मिनट तक बोलते रहे. दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सवाल ट्रांसजेंडर शूटर्स, सामूहिक शूटर्स के बारे में था और उसी के बीच में गोली चल गई… जैसे ही वह गोली चली, वह पीछे गिर गया. हर कोई डेक से टकराया... बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे और फिर सभी लोग भागने लगे."

