मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, सलमान के घर फायरिंग... लॉरेंस बिश्नोई का आरोपी भाई अनमोल अमेरिका से लाया जा रहा भारत

भारत सरकार लंबे समय से अमेरिका से अनमोल के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई थी. अब जाकर उसे कामयाबी हाथ लगी है. सूत्रों के मुताबिक उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है.

  • भारत की एजेंसियों को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित कराने में बड़ी सफलता मिली है-सूत्र
  • अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्धिकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड है.
  • अनमोल बिश्नोई लॉरेन्स बिश्नोई का भाई है और लॉरेन्स गैंग के हर ऑपरेशन में उसकी अहम भूमिका रही है.
नई दिल्ली:

भारत की एजेंसियों को मिली बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. गैंगस्टर बिश्नोई के भाई और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. कुख्यात गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है,ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. लॉरेस बिश्नोई के भाई अनमोल का डिपोर्ट होना इंटरनेशनल लेवल पर गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. अनमोल बिश्नोई सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटनाओं का मास्टरमाइंड है. उसे 19 नवंबर तक भारत लाए जाने की उम्मीद है.

अनमोल को अमेरिका ने निकाला बाहर

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने देश से बाहर निकाल दिया है. सूत्रों के मुताबिक उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है. सेंट्रल एजेसियों और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर के कई राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

कौन है अनमोल बिश्नोई?

  • अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई है.
  • अमेरिका में बैठकर वह भारत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था.
  • .अनमोल के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार और रसद मुहैया कराना भी शामिल है.
  • मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की ज़िम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली थी
  • बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अनमोल उन शूटरों के भबी संपर्क में था.

 अनमोल को भारत लाना लॉरेंस पर बड़ी चोट

बीते सालों में विदेश में पंजाबी सिंगर करन औजला के साथ एक नाइट पार्टी में अनमोल बिश्नोई भी नजर आया था. 2024 में उसे अमेरिका में हिरासत में भी ले लिया गया था. जानकारी के मुताबिक, तब से ही अनमोल अमेरिका की पुलिस और एजेसियों की कस्टडी मे था. अनमोल बिश्नोई के भारत डिपोर्ट होने के बहुत बड़े मायने हैं. क्योंकि अनमोल बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई का सगा भाई है. लॉरेश गैंग के हर ऑपरेशन का ज़िम्मा भी अनमोल पर हुआ करता था. उसको भारत वापस लाया जाना लॉरेंस के लिए बड़ी चोट से कम नहीं है.

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है अनमोल

 भारत सरकार लंबे समय से अमेरिका से अनमोल के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई थी. अब जाकर उसे कामयाबी हाथ लगी है. अनमोल न सिर्फ बाबा सिद्धीकी हत्या मामले का साजिशकर्ता है, बल्कि अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका अहम रोल रहा है.

एनआईए ने तो अनमोल को मोस्ट वांटेड बताते हुए उस पर 10 लाख रुपये के इनाम घोषित किया हुआ है. वहीं मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर रखा है.

