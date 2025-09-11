अमेरिका में ट्रंप के करीबी की हत्या, यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान गले में मारी गोली

अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कंजरवेटिव युवा नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क को गोली मारकर हत्या (Charlie Kirk Shot Dead) कर दी गई. यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उनको गोली मारी गई. चार्ली किर्क के हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है. बता दें कि चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी उनके गले में गोली मार दी गई. इस घटना से सिर्फ ट्रंप ही नहीं कमला हैरिस, जो बाइडेन और बराक ओबामा भी दुखी हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी थे चार्ली किर्क

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चार्ली किर्क की मौत पर दुख जताया. वहीं FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यूटा वैली विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क से जुड़ी दुखद गोलीबारी की रिपोर्टों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. उनकी संवेदनाएं चार्ली, उनके प्रियजनों और प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. एफबीआई कार्रवाई और जांच में पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है.

चार्ली किर्क के गले में मारी गोली

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जो चौंकाने और डरा देने वाला है. 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे के करीब चार्ली यूनिवर्सिटी में एक सेशन में छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे. तभी किसी ने उनको गोली मार दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में चार्ली सफेद टेंट के नीचे माइक पर बोलते दिखाई दे रहे हैं. तभी अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है. इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. लोग चीखते हुए वहां से भागने लगे.

यूनिवर्सिटी डिबेट में गोली मारकर हत्या

बता दें कि गन हिंसा पूरे अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप के करीबी चार्ली यूनिवर्सिटी डिबेट कर रहे थे. तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और भीड़ इधर-उधर भागने लगती है.

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि

यूटा में हुई गोलीबारी से मैं बेहद व्यथित हूं. चार्ली किर्क और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं. उन्होंने कहा कि

अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. मैं इस कृत्य की निंदा करती हूं. हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे और हिंसा न हो.

I am deeply disturbed by the shooting in Utah. Doug and I send our prayers to Charlie Kirk and his family.



Let me be clear: Political violence has no place in America. I condemn this act, and we all must work together to ensure this does not lead to more violence. — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 10, 2025

वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि चार्ली किर्क को गोली मारने वाले व्यक्ति की क्या मंशा थी. लेकिन इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. मिशेल और मैं चार्ली के परिवार के लिए, खासकर उसकी पत्नी एरिका और उनके दो छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे.

We don't yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie's family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमारे देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इसे अभी ख़त्म होना चाहिए. जिल और मैं चार्ली किर्क के परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.