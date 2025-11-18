रंगदारी से हत्याकांड तक... जुर्म की दुनिया में कैसे बढ़ा लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का कद, पढ़ें पूरी क्राइम कुंडली

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तो हर कोई जानता है. लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी कुछ कम नहीं है. इस छोटे डॉन ने विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग की कमान संभाल रखी थी. भारत में भी उससे लोग थर-थर कांपते हैं. विदेश में बैठकर उसने कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. सिद्दू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर फायरिंग तक का का मास्टरमाइंड वही है. अब उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है. अनमोल बिश्नोई कितना खतरनाक है, इसका पता उसकी क्राइम कुंडली पढ़कर ही लगा लीजिए.

जुर्म की दुनिया में कहर बरपा रही बिश्नोई भाइयों की जोड़ी

लॉरेंस और अनमोल, दोनों भाइयों की ये जोड़ी इस समय जुर्म की दुनिया में कहर बरपा रही है.एक तरफ लॉरेंस जेल से तो दूसरी तरफ उसका लाडला छोटा भाई अनमोल विश्नोई विदेश से अपराधों को अंजाम दे रहा है, बड़ा डॉन यानी लारेंस जो आदेश देता है, छोटा डॉन यानी अनमोल उसे अमली जामा पहनाता है. अनमोल लारेंस विश्नोई से 6 साल छोटा है, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका कद अपने भाई से कम नहीं है. इस समय उसकी छवि इंटरनेशनल गैंगस्टर की है.

किन बड़े मामलों में शामिल है अनमोल बिश्नोई का नाम?

मुक्तसर के एक मोबाइल डीलर से रंगदारी मांगना

सिद्दू मुसेवाला हत्याकांड

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड

अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली

2015 में जेल जाने के बाद अनमोल ने लारेंस गैंग की कमान खुद संभाल ली.

उसने अबोहर में युवा लड़कों का गैंग बनाया और लूटपाट और रंगदारी मांगने लगा.

2015 में ही अनमोल को पहली बार हथियारों और कैश के साथ फाजिल्का पुलिस ने गिरफ्तार किया

अनमोल काफी लंबे समय तक राजस्थान की जेल में रहा और फिर जेल से रिहा हुआ

उसका नाम पहली बार किसी बड़े मामले में 29 मई 2022 को सिद्दू मुसेवाला हत्याकांड में आया

लेकिन वह इतना शातिर है कि पूरी साजिश रच हत्या से 1 महीने पहले ही अपने ममेरे भाई के साथ नेपाल से दुबई और अज़रबैजान होते हुए डोंकी रूट से अमेरिका भाग गया.

दोनों ने दिल्ली से फर्जी नामों से पासपोर्ट बनवाए थे.

दिल्ली पुलिस ने उस पूरे गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने उनके पासपोर्ट बनवाए थे.

2023 में अमेरिका में दिखा, अब भारत लाया जा रहा

इसके बाद अप्रैल 2023 में अनमोल अमेरिका में पंजाबी सिंगर कारण औजला की पार्टी में दिखा. उसके बाद से वह कहां था इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली. लेकिन वो जरायम की दुनिया में लगातार एक्टिव रहा. काले हिरण के शिकार के चलते सलमान खान को धमकी देने का मामला हो या 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग का हर मामले में उसका नाम तेजी से उभरकर सामने आया.

सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों से खुद अनमोल बिश्नोई बात कर रहा था. उसने शूटरों से कहा था गुरु जी का आदेश है,गुरु जी यानि लारेंस विश्नोई.

अनमोल विश्नोई अपने भाई की तरफ पढ़ने और स्पोर्ट्स में अच्छा था.

उसकी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव पंजाब के दुतारावाली के पास अबोहर में हुई

इसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन के लिए राजस्थान के माउंट आबू चला गया

वह अच्छा बॉक्सर भी है. उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया.

जानकारी में मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर अब 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह जोधपुर जेल में एक केस में सजा भी काट चुका है. अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था. साल 2023 में जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. हाल ही में NIA ने अनमोल को मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया और उस पर 10 साल का इनाम रखा गया है. मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल विश्नोई की अमेरिका से प्रत्यर्पण की पहल की थी. सूत्रों के मुताबिक उसे अमेरिका से भारत वापस लाया जा रहा है.