अमेरिका में किसने कर दिया देशद्रोह? इस वीडियो को देखकर ट्रंप ने कहा- इनको तौ मौत की सजा मिलनी चाहिए

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी दोबार संभाली है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब अमेरिका की राजनीति में कोई बवाल नहीं मचता. एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोधी पार्टी, डेमोक्रेट के सांसदों के एक समूह पर देशद्रोही जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है और कहा कि यह जुर्म इतना बड़ा है कि उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए. ट्रंप के इस बयान पर डेमोक्रेटिक पार्टी भी बिफर पड़ी है. ट्रंप दरअसल डेमोक्रेटिक सांसदों की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो पर नाराज है और उन्होंने कहा कि इन सभी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. ऐसे में सवाल है कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है कि ट्रंप उसे देशद्रोह बता रहे हैं.

आखिर वीडियो में ऐसा क्या है

मंगलवार को जारी किए गए वीडियो में छह डेमोक्रेटिक सांसद शामिल हैं, जो पहले अमेरिका की सेना या खुफिया एजेंसियों में काम कर चुके हैं. इनमें सीनेटर एलिसा स्लोटकिन और मार्क केली और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मैगी गुडलैंडर, क्रिस डेलुजियो, क्रिसी हौलाहन और जेसन क्रो शामिल हैं.

सांसदों ने 90 सेकंड के वीडियो में अमेरिका के सैनिकों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से कहा, "हमारी तरह, आप सभी ने इस संविधान की रक्षा और बचाव की शपथ ली है... और अभी, हमारे संविधान को खतरा सिर्फ विदेश से नहीं, बल्कि यहीं घर से भी आ रहा है. हमारे कानून स्पष्ट हैं, आप अवैध आदेशों को अस्वीकार कर सकते हैं, आपको अवैध आदेशों को अस्वीकार करना चाहिए. किसी को भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए जो कानून या हमारे संविधान का उल्लंघन करते हों."

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don't give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

और ट्रंप ने बता दिया देशद्रोह

इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हो गए हैं और अपनी तरफ से उग्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं. गुरुवार की सुबह, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा: "इसे उच्चतम स्तर पर देशद्रोही व्यवहार कहा जाता है. हमारे देश के इन गद्दारों में से प्रत्येक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए."

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा: "यह वास्तव में बुरा है, और हमारे देश के लिए खतरनाक है. उनके शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. गद्दारों का देशद्रोही व्यवहार!!! उन्हें बंद करना चाहिए???" तीसरी पोस्ट में, उन्होंने कहा: "देशद्रोही व्यवहार है, मौत की सजा मिलनी चाहिए!"

यह भी पढ़ें: तिनके की तरह सैलाब में समा गया पुल, देखते रह गए लोग, वियतनाम में बाढ़ की विनाशलीला का ये खौफनाक VIDEO