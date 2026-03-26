अमेरिका के प्रतिबंध की कीमत जानते हैं क्या.. क्यूबा की इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे

क्यूबा के एक डॉक्टर, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, सरकारी वेतन पाने वाले अधिकांश क्यूबावासियों की तरह, अपना गुजारा चलाने के लिए अतिरिक्त आय का साधन ढूंढ रहे हैं. बार-बार होने वाली बिजली कटौती से बचने के लिए, वे सुबह 5 बजे उठकर चावल और दाल पकाकर बेचते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है, क्योंकि बस और टैक्सी का खर्च उनके 8,000 पेसो (लगभग 16 डॉलर) के मासिक वेतन से कहीं अधिक है.

क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, जिसे 1959 की क्रांति और दशकों के कम्युनिस्ट शासन की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है, गिरती अर्थव्यवस्था और अमेरिका द्वारा लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वर्षों से स्पष्ट रूप से कमजोर होती जा रही है.

इस साल अमेरिका द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंध के कारण यह गिरावट और भी तेज हो गई है. क्यूबा के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 100 लाख की आबादी वाले देश में 96,000 क्यूबावासी सर्जरी के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं, जिनमें से 11,000 बच्चे हैं. मंत्रालय का अनुमान है कि साल के अंत तक प्रतीक्षा सूची बढ़कर 160,000 तक पहुंच सकती है. हर हफ्ते 300 से अधिक बच्चों के ऑपरेशन में दवा, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया और अन्य आवश्यक सामग्री की कमी हो रही है. लगभग 32,000 गर्भवती महिलाओं को कम से कम तीन अल्ट्रासाउंड जांच की सिफारिश की जाती है, लेकिन वे उन्हें नहीं करवा पा रही हैं.

ये आंकड़े डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों पर पड़ने वाले भारी बोझ को नहीं दर्शाते हैं, जो घर पर बिजली कटौती और पानी की कमी झेलते हैं, और फिर काम पर आकर दवाइयों की कमी, अस्वच्छ परिस्थितियों और मरीजों को यह बताने के दुख का सामना करते हैं कि वे पहले जैसी देखभाल प्रदान नहीं कर सकते.

प्रतिशोध के डर से नाम न बताने की शर्त पर डॉक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही कटौती का लगातार तनाव उन पर भारी पड़ रहा है, जिससे उन्हें कोरोना वायरस महामारी के सबसे बुरे दिन याद आ रहे हैं. डॉक्टर ने कहा, "यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का हमेशा से वादा किया गया है मुफ्त. विश्व स्तरीय व्यवस्था." उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि हम इसे कब तक सहन कर पाएंगे. डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है, मरीजों के लिए संसाधन कम होते जा रहे हैं, लेकिन मरीज आते ही जा रहे हैं."

पेसों की तंगी

क्यूबा की अर्थव्यवस्था में भले ही अपनी कमियां हों, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने देश के डॉक्टरों की स्थिति को और भी खराब कर दिया है, जिन्हें प्यार से "सफेद कोट की सेना" कहा जाता है. सरकारी चिकित्सा प्रणाली में कार्यरत डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथी डॉक्टर या तो तनावग्रस्त होकर देश छोड़ रहे हैं, या 7,000 से 8,000 पेसो (जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अनौपचारिक विनिमय दर के अनुसार 14 से 16 डॉलर के बराबर है) के मासिक वेतन को छोड़कर छोटे व्यवसायों में काम कर रहे हैं, या रेस्तरां में खाना परोस रहे हैं, या घरों की सफाई कर रहे हैं.

ये पेसो ज्यादा समय तक नहीं चल पाते. 30 अंडों के एक कार्टन की कीमत 3,000 पेसो, एक लीटर खाना पकाने के तेल की कीमत 1,500 पेसो और एक किलोग्राम चावल की कीमत 700 पेसो है. रॉयटर्स ने दो अन्य डॉक्टरों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह की निराशा भरी कहानियां सुनाईं. इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से स्वीकृत दौरों के दौरान, रॉयटर्स ने तीन अन्य डॉक्टरों, चार नर्सों और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का साक्षात्कार लिया. उन साक्षात्कारों में पेशे से जुड़ी कठिनाइयों का भी खुलासा हुआ, हालांकि उनकी गंभीरता उतनी गंभीर नहीं थी.

नाम गुप्त रखने वाले डॉक्टरों ने बताया कि बुनियादी सामान की कमी है, जिसके चलते कर्मचारियों को घर से सफाई का सामान लाना पड़ रहा है या फिर फर्श को सिर्फ पानी से साफ करना पड़ रहा है. पहले कई बार साफ करके इस्तेमाल किए जाने वाले डिस्पोजेबल दस्ताने पूरी तरह गायब हो गए हैं. एक डॉक्टर ने बताया कि मूत्र थैली न मिलने के कारण डॉक्टर पानी या कोका-कोला की बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

चीन ने खड़ी कर दी अपनी भेड़िया रोबोट आर्मी, मिसाइल-रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर जानिए कैसे लड़ेंगे युद्ध

कुत्तों और इंसानों का 15,000 साल से भी अधिक पुराना है नाता, नई रिसर्च में कई बातें चौंकाने वाली

मंगल ग्रह पर थी झील, नासा को मिले सुबूत, खबर के साथ चलिए दूसरी दुनिया के रोमांचक सफर पर

होर्मुज के बाद क्या अब काला सागर भी बनेगा युद्धक्षेत्र? रूसी तेल लदे तुर्की के टैंकर पर हमला

हां, अमेरिका से चल रही बात लेकिन... पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले दावे को ईरान के विदेश मंत्री ने माना

ईरानी अजीब हैं, कमरे में मिन्नत करते हैं, बाहर आकर तेवर दिखाते हैं - ट्रंप ने दी ईरान को नई धमकी