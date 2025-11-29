भारत ने चक्रवात डिटवा के कारण बिगड़ते मौसम के बीच श्रीलंका को तत्काल बाढ़ राहत सहायता भेजी है. भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि नयी दिल्ली ने श्रीलंका को अब तक 4.5 टन सूखा राशन और दो टन ताजा राशन उपलब्ध कराया है, जिसमें मुख्य खाद्य पदार्थ, डेरी और बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ और अन्य पोषण संबंधी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. उच्चायोग के मुताबिक अतिरिक्त जीवन रक्षक सामग्री श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दी गई है.

राहत सामग्री भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से पहुंचाई गई. दोनों युद्धपोतों ने श्रीलंका में लंगर डाला है. श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग लापता हैं.