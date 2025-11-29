Ditwah Cyclone Live Tracking: चक्रवात ‘दित्वा' के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. ये चक्रवात फिलहाल श्रीलंका में तबाही मचा रहा है. IMD महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार, "चक्रवात दित्वा अभी श्रीलंका के तटीय क्षेत्र पर केंद्र है. यह कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में केंद्र पहुंचेगा. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 29-30 नवंबर को होगा. इसके कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
Cyclone Ditwah Tracker LIVE:
Cyclone Ditwah Tracker LIVE: मछुआरों को मंगलवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई
Cyclone Ditwah Tracker LIVE: चक्रवात 'दित्वा' के असर से आज चित्तूर और तिरुपति ज़िलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा और अन्नामय्या ज़िलों में कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है. बापटला, पालनाडु, कुरनूल, नंदयाल, अनंतपुर और श्री सत्यसाई ज़िलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मछुआरों को मंगलवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. आम लोगों और किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.
चक्रवात 'दित्वा' के असर से थूथुकुडी में तेज बारिश
श्रीलंका के तटीय इलाकों और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात 'दित्वा' के असर से थूथुकुडी में तेज बारिश और कई इलाकों में जलभराव देखा गया. चक्रवात के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पहुंचने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलेंगी.
भारत ने श्रीलंका को बाढ़ राहत भेजी
भारत ने चक्रवात डिटवा के कारण बिगड़ते मौसम के बीच श्रीलंका को तत्काल बाढ़ राहत सहायता भेजी है. भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि नयी दिल्ली ने श्रीलंका को अब तक 4.5 टन सूखा राशन और दो टन ताजा राशन उपलब्ध कराया है, जिसमें मुख्य खाद्य पदार्थ, डेरी और बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ और अन्य पोषण संबंधी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. उच्चायोग के मुताबिक अतिरिक्त जीवन रक्षक सामग्री श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दी गई है.
राहत सामग्री भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से पहुंचाई गई. दोनों युद्धपोतों ने श्रीलंका में लंगर डाला है. श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग लापता हैं.
56 की मौत, 21 लापता... श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवात 'दित्वा', IMD का अलर्ट
चक्रवात 'दित्वा' लगातार बारिश, भूस्खलन और बढ़ते बाढ़ के पानी के साथ श्रीलंका पर कहर बरपा रहा है. इसके चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 पहुंच गई है. वहीं 21 लोग अभी भी लापता हैं. इस तूफान से श्रीलंका के कई जिलों में लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए हैं. वहीं कई इलाके जलमग्न हैं. अब इसका असर भारत पर भी दिखने वाला है. दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास चक्रवात 'दित्वा' के 30 नवंबर की सुबह तक पहुंचने की संभावना है.