मस्क की अमेरिकन पार्टी में अब इंडिया कनेक्शन, कौन हैं वैभव तनेजा, जिन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?

दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने जब अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘अमेरिकन पार्टी' की घोषणा की, तो सबकी नजरें उनके अगले कदम पर टिक गईं. अब मस्क ने इस पार्टी की वित्तीय कमान एक भारतीय मूल के प्रोफेशनल वैभव तनेजा को सौंप दी है. वैभव, जो फिलहाल टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) हैं, को अमेरिकन पार्टी का कोषाध्यक्ष (Treasurer) और रिकॉर्ड संरक्षक (Custodian of Records) बनाया गया है. यह नियुक्ति अमेरिका के फेडरल इलेक्शन कमीशन (FEC) में दर्ज की गई है.

एलन मस्क ने यह पार्टी ऐसे वक्त पर लॉन्च की है जब उन्होंने अमेरिकी राजनीति में मौजूदा व्यवस्था को 'वन पार्टी सिस्टम' कहकर निशाना बनाया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'American Party is formed to give you back your freedom.' मस्क का दावा है कि यह पार्टी मौजूदा दो-दलीय व्यवस्था- रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, का विकल्प बनेगी. पार्टी का मकसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इनफॉर्मेशन तक पहुंच, और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है.

कौन हैं वैभव तनेजा?

47 वर्षीय वैभव तनेजा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स की डिग्री ली है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत PwC (प्राइसवाटरहाउस कूपर्स) में की, जहां वे 17 वर्षों तक भारत और अमेरिका में काम करते रहे. 2016 में वे मस्क की ही एक सोलर कंपनी SolarCity से जुड़े, और जब टेस्ला ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया, तो तनेजा वहां से टेस्ला में शामिल हो गए.

टेस्ला में वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए CFO तक पहुंचे. वे कंपनी के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर और कॉर्पोरेट कंट्रोलर भी रह चुके हैं. 2021 में उन्हें Tesla India Motors & Energy Pvt. Ltd. का निदेशक भी बनाया गया.

तनेजा को बड़ी जिम्मेदारी

अमेरिकन पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में वैभव तनेजा अब पार्टी के वित्तीय लेनदेन, डोनेशन मैनेजमेंट, चुनावी खर्च और कानूनी अनुपालन की निगरानी करेंगे. यह जिम्मेदारी उन्हें एलन मस्क के प्रति गहरे भरोसे को दर्शाती है, क्योंकि अमेरिका की चुनावी राजनीति में यह एक संवेदनशील और अहम भूमिका होती है.

सुंदर पिचाई-सत्या नडेला से भी आगे

वैभव तनेजा कमाई के मामले में, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला से भी आगे हैं. उनकी 2024 की कुल कमाई करीब 139 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1157 करोड़) रही, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले भारतीय मूल के टेक एग्जिक्यूटिव्स में शामिल करती है. उनकी यह कमाई सत्य नडेला (Microsoft) और सुंदर पिचाई (Google) से भी ज्यादा थी.

एलन मस्क की ये पार्टी अब सीधे तौर पर 2026 के मिडटर्म चुनावों में उतरने की तैयारी कर रही है. मस्क की पार्टी खुद को अमेरिकी मध्यम वर्ग और युवाओं की आवाज़ बता रही है, और तनेजा जैसे प्रोफेशनल के पार्टी से जुड़ने को एक गंभीर रणनीतिक कदम माना जा रहा है.