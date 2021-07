विशेषज्ञों ने कोरोना के डेल्‍टा वेरिएंट को बेहद घातक बताया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट (Delta variant of the coronavirus), वायरस के अन्य सभी ज्ञात स्वरूपों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और चिकनपॉक्‍स (छोटी माता) की तरह आसानी से फैल सकता है. अमेरिकी स्वास्थ्य प्राधिकार (US health authority) के एक आंतरिक दस्तावेज का हवाला देते हुए मीडिया की खबरों में ऐसा कहा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Disease Control and Prevention या CDC) के दस्तावेज में अप्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया है कि टीके की सभी खुराकें ले चुके लोग भी बिना टीकाकरण वाले लोगों जितना ही डेल्टा स्वरूप को फैला सकते हैं. सबसे पहले भारत में डेल्टा स्वरूप की पहचान की गयी थी.सबसे पहले ‘द वाशिंगटन पोस्ट' ने इस दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की.