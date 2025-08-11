अमेरिका : CDC मुख्यालय पर गोलीबारी... हमलावर के पिता बोले– कोविड वैक्सीन ने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया

अमेरिका के अटलांटा शहर में स्थित CDC (Centers for Disease Control and Prevention) मुख्यालय पर शुक्रवार को एक गंभीर गोलीबारी हुई. 30 वर्षीय पैट्रिक जोसेफ व्हाइट नामक युवक ने परिसर के पास कई गोलियां चलाईं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी डेविड रोज की मौत हो गई. अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है.

AP की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट ने CDC की इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया. इसके बाद वह सड़क के उस पार स्थित एक CVS फार्मेसी में गया और वहां से CDC की चार इमारतों पर गोलियां बरसाईं. उसके पास पांच हथियार थे, जिनमें एक लंबी बंदूक भी शामिल थी.

हमलावर के पिता दावा: वैक्सीन ने किया बीमार

पैट्रिक व्हाइट ने कोविड-19 वैक्सीन को अपनी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया. उसके पिता ने पुलिस को बताया कि व्हाइट अपने पालतू कुत्ते की मौत से दुखी था और वैक्सीन को लेकर बहुत परेशान था. पड़ोसियों ने भी बताया कि वह अक्सर वैक्सीन के खिलाफ बातें करता था और मानता था कि इससे उसे नुकसान हुआ है.

CDC कर्मचारियों में डर और गुस्सा

गोलीबारी के दौरान CDC की चार इमारतों में 40 से ज्यादा गोलियां लगीं. खिड़कियों में छेद हो गए और कर्मचारी घंटों तक लॉकडाउन में रहे. कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे "बैठे-बैठे निशाना" बन गए हों. CDC ने सोमवार को सभी कर्मचारियों को घर से काम करने या छुट्टी लेने की सलाह दी है. कर्मचारियों ने मांग की है कि जब तक सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित न हो, तब तक उन्हें दफ्तर न बुलाया जाए.

रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर की प्रतिक्रिया और विवाद

स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने घटना पर दुख जताया और कहा, "जो लोग दूसरों की सेहत की रक्षा के लिए काम करते हैं, उन्हें हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए. हालांकि, CDC ककुछ पूर्व कर्मचारियों ने कैनेडी पर आरोप लगाया कि उनकी वैक्सीन-विरोधी बयानबाजी ने CDC को निशाना बनाने का माहौल बनाया. उन्होंने कैनेडी से इस्तीफे की मांग की है.