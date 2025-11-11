विज्ञापन
लाल किला, चांदनी चौक की ओर... दिल्ली धमाके के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी किया

Delhi Red Fort Car blast: दिल्ली में कम से कम 9 लोगों की जान लेने वाले विस्फोट के बाद दुनिया भर के देशों की ओर से संवेदना व्यक्त की गई. अमेरिका से मोरक्को तक ने शोक जताया है और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है.

लाल किला, चांदनी चौक की ओर... दिल्ली धमाके के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी किया
  • दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट में कम से कम नौ लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं
  • अमेरिकी दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर लाल किला नहीं जाने को कहा
  • कई देशों के राजदूतों- दूतावासों ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं
दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयंकर विस्फोट के बाद अमेरिकी दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है. कम से कम 9 लोगों की जान लेने वाले इस ब्लास्ट के बाद अमेरिकी दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नागरिकों के लिए लिखा, "10 नवंबर, 2025 को, भारत के मध्य दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ, स्थानीय मीडिया ने कई लोगों के हताहत होने की सूचना दी. हालांकि इस समय विस्फोट का कारण अज्ञात है, भारत सरकार ने कई भारतीय राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है... दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों और भीड़ से बचें; अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें; आसपास के बारे में जागरूक रहें; पर्यटकों द्वारा अक्सर आने वाले स्थानों पर सतर्क रहें."

वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने एक अपडेटेड ट्रेवल एडवाइजरी शेयर की और कहा, "मेरी संवेदनाएं आज नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं." इस ट्रेवल एडवाइजरी में लिखा है, "नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है. यदि आप निकटतम क्षेत्र में हैं तो स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें."

अमेरिका से मोरक्को तक, भारत के साथ खड़ी दुनिया

राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोट के बाद दुनिया भर के देशों की ओर से संवेदना व्यक्त की गई. अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट (गृह मंत्रालय) ने इस घटना पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर  लिखा, "हमारी संवेदनाएं नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ हैं. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखे हुए हैं. उन परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं."

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "कार विस्फोट के बाद दिल्ली में दिल दहला देने वाला दृश्य, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए. पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना. जो लोग जीवित बचे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बचावकर्मियों और सुरक्षा बलों की प्रशंसा."

श्रीलंका के उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "श्रीलंका का उच्चायोग आज शाम दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है. श्रीलंका भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है."

मोरक्को के दूतावास ने एक्स पर कहा, "मेरे सहकर्मी लाल किला मेट्रो स्टेशन विस्फोट के बाद अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी सबसे गंभीर संवेदना और गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं. दिवंगत आत्माओं को शांति मिले. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हमारी शुभकामनाएं."

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने एक्स पर लिखा, "आज शाम दिल्ली के #रेडफोर्ट के पास हुई घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है. हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं."

