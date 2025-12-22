'देश में दो नमूने' वाले CM योगी के बयान पर SP का वॉकआउट, स्पीकर ने सुना दी 'चोर-चोर' वाली ये कहानी

CM Yogi Adityanath in UP Assembly: यूपी विधानसभा में आज कोडीन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन सिरप यूपी में नहीं बनता, कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है, यूपी में सबसे बड़े होलसेलर को सपा सरकार में लाइसेंस जारी किया था.इसके बाद यूपी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां. दिल्लीवाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, यही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे. योगी के इस बयान को लेकर हंगामा हुआ और सपा ने वाकआउट किया.

नमूने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने जताई आपत्ति

इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि नेता सदन (योगी) कभी-कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पद के अनुरूप नहीं है. सपा विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई, वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष बार बार मौतों की बात कह रहा है जबकि एक भी मौत यूपी में नहीं हुई.

विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाई चोर-चोर वाली कहानी

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सीएम ने किसी का नाम लेकर नमूना नहीं कहा. ये वैसे ही है कि एक नेता सरकार चोर चोर का नारा लगा रहा था. दरोगा ने पूछा कि चोर कैसे कह सकते हो. उसने कहा कि नाम नहीं लिया तो दरोगा ने कहा- तुम तो ऐसे कह रहे जैसे हमें पता ही नहीं कि चोर कौन है.

इस कफ सिरप का प्रोडक्शन यूपी में नहीं होता- योगी

कफ सिरप को लेकर योगी ने आगे कहा कि नकली दवा से मौत होने की कोई जानकारी सरकार के संज्ञान में नहीं आई है. यूपी में कोडीन के सिर्फ स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं. यहां प्रोडक्शन नहीं होता. मौत के मामले दूसरे राज्यों से आए हैं, मौत से जुड़े मामले तमिलनाडु में बने कफ सिरप से सामने आए हैं.

बुलडोजर एक्शन भी होगा, फिर चिल्लाना नहीं- योगी का कटाक्ष

कफ सिरप मामला अवैध डायवर्जन से जुड़ा है. ये कफ सिरप नशे के आदि लोगों को पहुंचाया गया जबकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसे नहीं लेना चाहिए. आप (सपा) को पढ़ाई-लिखाई से मतलब नहीं है, इसलिए चिल्ला रहे हैं. योगी ने आगे कहा कि इस मामले में 225 अभियुक्तों को नामज़द किया गया, 78 गिरफ़्तार किए गए हैं. अवैध ट्रांजेक्शन से लेकर पूरा मामला सपा के लोगों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है. एनडीपीएस से मुकदमा चलना चाहिए. कोई अपराधी छूट नहीं पाएगा. समय आने पर बुलडोज़र एक्शन भी चलेगा, चिल्लाना नहीं.