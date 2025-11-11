दिल्ली ब्लास्ट पर भारत के साथ खड़ी ट्रंप सरकार, धमाके को लेकर आया अमेरिका का बड़ा बयान

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. ऐसे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट (गृह मंत्रालय) ने इस घटना पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हमारी संवेदनाएं नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ हैं. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखे हुए हैं. उन परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं."

Our hearts are with those affected by the terrible explosion in New Delhi. We continue to closely monitor the situation. Our sincere condolences to the families who lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of those injured. — State_SCA (@State_SCA) November 10, 2025

जब शांत दिल्ली दहल गई

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था. दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों और खुफिया सूचनाओं के बाद संभावित आतंकी संबंधों को खोजने के लिए UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धाराएं लगा दी हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर' नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं.''

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था. उन्होंने बताया कि तेज धमाके की आवाज आईटीओ तक, लगभग दो किलोमीटर तक, एक बड़े इलाके में सुनाई दी. इससे कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की. उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था.

अधिकारी ने बताया कि बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया. पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है.

दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है. विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई. चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है. इस वीडियो में एक क्षत-विक्षत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे.

यह भी पढ़ें: लाल किला के पास विस्फोट... अब तक क्या-क्या हुआ? I20 से लेकर सलमान की हिरासत तक, एक क्लिक में पूरा अपडेट