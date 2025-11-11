विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली ब्लास्ट पर भारत के साथ खड़ी ट्रंप सरकार, धमाके को लेकर आया अमेरिका का बड़ा बयान

Delhi Red Fort blast: दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों और खुफिया सूचनाओं के बाद संभावित आतंकी संबंधों को खोजने के लिए UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धाराएं लगा दी हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली ब्लास्ट पर भारत के साथ खड़ी ट्रंप सरकार, धमाके को लेकर आया अमेरिका का बड़ा बयान
  • नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए विस्फोट में नौ लोग मारे गए और बीस घायल हुए
  • अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई
  • दिल्ली पुलिस ने विस्फोट की जांच के लिए यूएपीए की धाराएं लगाते हुए संभावित आतंकवादी संबंधों की खोज शुरू की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. ऐसे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट (गृह मंत्रालय) ने इस घटना पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर  लिखा, "हमारी संवेदनाएं नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ हैं. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखे हुए हैं. उन परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं."

जब शांत दिल्ली दहल गई

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था. दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों और खुफिया सूचनाओं के बाद संभावित आतंकी संबंधों को खोजने के लिए UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धाराएं लगा दी हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर' नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं.''

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था. उन्होंने बताया कि तेज धमाके की आवाज आईटीओ तक, लगभग दो किलोमीटर तक, एक बड़े इलाके में सुनाई दी. इससे कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की. उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था.

अधिकारी ने बताया कि बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया. पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है.

दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है. विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई. चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है. इस वीडियो में एक क्षत-विक्षत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे.

यह भी पढ़ें: लाल किला के पास विस्फोट... अब तक क्या-क्या हुआ? I20 से लेकर सलमान की हिरासत तक, एक क्लिक में पूरा अपडेट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi Blast, Delhi Red Fort Blast
Get App for Better Experience
Install Now