पाकिस्तान के अखबारों ने लाल किले धमाके पर क्या लिखा?

Delhi Red Fort Car blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार, 10 नवंबर की शाम हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं.

  • दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में हुए विस्फोट में कम से 9 नौ लोग मारे गए
  • पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों ने भी इस घटना को प्रमुखता से कवर किया है
  • डॉन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हरियाणा में छापेमारी के दौरान 2,900 KG बम बनाने की सामग्री मिली थी
देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार, 10 नवंबर की शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. विस्फोट में घायल लोगों का इलाज लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में हो रहा है. ऐसे में पाकिस्तान के अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से कवर किया जा रहा है क्योंकि हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का लिंक जुड़ा है जो पाकिस्तान से चलने वाला आतंकी संगठन है.

चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में लाल किला ब्लास्ट को लेकर क्या छापा जा रहा है.

डॉन अखबार

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने "भारत के नई दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट में कम से कम आठ मरे: स्थानीय मीडिया" हेडलाइन के साथ खबर छापी है. इसमें लिखा है. "स्थानीय टेलीविजन चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली में लाल किले के पास एक विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम आठ लोग मारे गए और कम से कम 20 लोग घायल हो गए. शहर के पुलिस प्रवक्ता संजय त्यागी ने कहा कि विस्फोट के सही कारण की जांच की जा रही है."

इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सोमवार को ही विस्फोट से पहले हरियाणा में छापेमारी के दौरान 2,900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री जब्त की गई थी.

जियो न्यूज

जियो न्यूज ने "दिल्ली कार विस्फोट की आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हो रही जांच" की हेडलाइन के साथ खबर छापी है. इसमें लिखा है कि "भारतीय पुलिस "आतंकवाद" से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक कड़े कानून के तहत राजधानी दिल्ली में हुए घातक कार विस्फोट की जांच कर रही है, टेलीविजन चैनलों ने मंगलवार को पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA नामक यह कानून भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है. इसका उपयोग "आतंकवाद" से संबंधित कृत्यों और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है."

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने "भारतीय राजधानी में कार विस्फोट में कम से कम आठ लोग मारे गए" की हेडलाइन के साथ खबर छापी है. इसमें लिखा है, "अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को भारतीय राजधानी के हलचल भरे केंद्र में एक कार विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और अन्य 19 घायल हो गए. पुलिस ने कारण के बारे में विवरण नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि फोरेंसिक और आतंकवाद-रोधी एजेंसियां ​​ऐतिहासिक लाल किले के पास घटनास्थल पर थीं."

पाकिस्तान टूडे

पाकिस्तान टूडे ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन "भारत के नई दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट में कम से कम 8 लोग मारे गए" लगाई है. इस रिपोर्ट में लिखा है, "पुलिस ने कहा कि लाल किले के पास एक कार विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद भारत की राजधानी में अधिकारियों ने सोमवार को जांच शुरू की. विस्फोट से आग भी लग गई जिससे घटनास्थल के करीब खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. आपातकालीन सेवाएं लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास घटनास्थल पर पहुंचीं, जो नई दिल्ली के सबसे अधिक भीड़ वाले स्थलों में से एक के आसपास का व्यस्त क्षेत्र है. अधिकारियों ने बताया कि दमकलकर्मियों ने एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया."

Delhi, Delhi Blast, Delhi Red Fort Car Blast
